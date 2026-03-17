العبدة: العملية الانتخابية في الرقة والطبقة تسير وفق القوانين والأنظمة الناظمة

الرقة-سانا

أوضح عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أنس العبدة، أن اللجنة العليا تشرف على سير العملية الانتخابية في دائرتي الرقة والطبقة بالتعاون مع اللجنة الفرعية، مشيراً إلى أن العملية تسير وفق القوانين والأنظمة الناظمة.

وأشار العبدة في تصريح لـ سانا، إلى أن الاقتراع يتم بشكل سري وفق القوانين والأنظمة الناظمة للعملية الانتخابية، وسيستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً مع إمكانية التمديد عند الحاجة، على أن يتم بعدها فرز الأصوات بشكل علني.

وبين العبدة أن اللجنة العليا تتابع العملية ميدانياً لضمان تنفيذها وفق الأصول القانونية، وصولاً إلى إعلان النتائج بعد انتهاء عملية الفرز.

وبدأ أعضاء الهيئات الناخبة في مدينتي تل أبيض والرقة عند التاسعة من صباح اليوم، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 4 أعضاء لمجلس الشعب 3 منها لدائرة الرقة، ومقعد واحد لدائرة الطبقة.

