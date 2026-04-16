مدير المنطقة الشمالية بالقنيطرة يبحث مع وفد من الأندوف قضايا إنسانية وخدمية

القنيطرة-سانا

بحث مدير المنطقة الشمالية في محافظة القنيطرة محمد السعيد، خلال اجتماع اليوم الخميس، مع وفد من قوات الأندوف، عدداً من القضايا الخدمية والإنسانية، وفي مقدمتها ملف فتح طريق الحميدية وتأمين حركة المدنيين وتنقلهم.

وتناول الاجتماع تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات المنطقة وسكانها، إضافة إلى واقع فرن جباتا الخشب وضرورة تسهيل وصول المواطنين والعاملين إليه لتأمين احتياجاتهم اليومية، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا ذات الطابع الخدمي والإنساني في المنطقة.

وأوضح السعيد في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماع تناول ملف فتح طريق الحميدية الرئيسي، في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقه، مشدداً على ضرورة إعادة طرح الموضوع عبر الأمم المتحدة، نظراً لأهمية الطريق في تسهيل حركة الطلاب والمواطنين والحالات الإسعافية.

وأشار إلى أنه تم أيضاً بحث واقع فرن جباثا الخشب الواقع في الجهة الغربية، وضرورة تسهيل حركة الوصول إليه للعاملين والمواطنين، نظراً لحساسية الموقع وأهمية الفرن في تأمين احتياجات الأهالي اليومية، مؤكداً أنه تم الطلب من الجانب المعني العمل على تسهيل حركة التنقل في المنطقة عبر القنوات الدولية.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة القضايا الخدمية والإنسانية في محافظة القنيطرة، وسبل معالجة بعض الصعوبات المرتبطة بتسهيل حركة تنقل المدنيين، والوصول إلى الخدمات الأساسية في عدد من المناطق، بما ينعكس على واقع الأهالي اليومي.