قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، في قرية الصمدانية الغربية، بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من آلية مصفحة وسيارتي فان توغلت في القرية، وفتشت منزلين، ثم انسحبت من المنطقة باتجاه مدينة القنيطرة المهدمة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك