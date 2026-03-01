هيئة الطيران المدني تمدد إغلاق المجال الجوي السوري يوم الإثنين الـ 2 من آذار

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي استمرار إغلاق المجال الجوي للجمهورية العربية السورية أمام جميع حركة الطائرات، إلى جانب استمرار تعليق عمليات الإقلاع والهبوط في كل المطارات السورية، وذلك لمدة 24 ساعة، اعتباراً من الساعة 00:00 من صباح يوم الإثنين الـ 2 من آذار 2026، بتوقيت دمشق.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد: إن هذا القرار يأتي في ضوء التطورات الأمنية الراهنة في المنطقة وحرصاً على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية وتعزيز منظومة أمن الطيران المدني.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع تطورات الوضع بشكل متواصل وعلى مدار الساعة، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات أو قرارات لاحقة عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور صدورها، بما يكفل الحفاظ على سلامة الحركة الجوية في الأجواء السورية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث أدت الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، ورد إيران بإطلاق هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على إسرائيل وعدد من الدول العربية، إلى اتخاذ دول المنطقة قراراً بإغلاق مجالها الجوي مؤقتاً، لضمان سلامة الحركة الجوية وحماية المدنيين من المخاطر الناتجة عن التصعيد العسكري.