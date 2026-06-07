بدء تنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل دوار عقدة الأوقاف ‏ضمن مشروع شريان حماة‎ ‎

حماة-سانا
بدأ مجلس مدينة حماة اليوم الأحد، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع شريان حماة من خلال إعادة تأهيل دوار عقدة الأوقاف الكائن في الجهة الشمالية للمدينة.
وأوضح مدير مشروع شريان حماة المهندس محمد العليوي لـ سانا، أن أعمال إعادة تأهيل الدوار تتضمن تحويل الموقع من دوار إلى تقاطع مروري طرقي، بهدف تخفيف ازدحام السيارات وتسهيل حركة مرور الآليات، مبيناً أنه سيتم تركيب إشارات مرور بحساسات ذكية وإعادة تأهيل المنصفات وزراعتها وتنفيذ ممرات للمشاة وتركيب كاميرات مراقبة، وكل البنى التحتية من شبكة صرف مطري وصحي وشبكات الكهرباء والمياه والهاتف.
ولفت العليوي، إلى أن مدة تنفيذ العقد المذكور60 يوماً، مشيراً إلى أنه سيتم تقسيم العمل إلى عدة ورديات من أجل ضمان السرعة في إنجاز العمل وإنهائه ضمن الفترة المحددة مسبقا.ً
وكان مجلس مدينة حماة أطلق مؤخراً مشروع شريان حماة الذي يهدف إلى إنشاء عقد مرورية ذكية، وترميم الحفريات في الطرق وتركيب إنارة حديثة في الشوارع مع تأهيل المنصفات بهوية خضراء، وذلك بمشاركة جميع الجهات والمؤسسات الخدمية المعنية.