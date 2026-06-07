بدء تنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل دوار عقدة الأوقاف ‏ضمن مشروع شريان حماة‎ ‎

‎حماة-سانا‌‎

بدأ مجلس مدينة حماة اليوم الأحد، تنفيذ المرحلة الأولى ‏من مشروع شريان حماة من خلال إعادة تأهيل دوار ‏عقدة الأوقاف الكائن في الجهة الشمالية للمدينة‎.‎

وأوضح مدير مشروع شريان حماة المهندس محمد ‏العليوي لـ سانا، أن أعمال إعادة تأهيل الدوار تتضمن ‏تحويل الموقع من دوار إلى تقاطع مروري طرقي، بهدف ‏تخفيف ازدحام السيارات وتسهيل حركة مرور الآليات، ‏مبيناً أنه سيتم تركيب إشارات مرور بحساسات ذكية ‏وإعادة تأهيل المنصفات وزراعتها وتنفيذ ممرات للمشاة ‏وتركيب كاميرات مراقبة، وكل البنى التحتية من شبكة ‏صرف مطري وصحي وشبكات الكهرباء والمياه ‏والهاتف‎.

ولفت العليوي، إلى أن مدة تنفيذ العقد المذكور60 يوماً، ‏مشيراً إلى أنه سيتم تقسيم العمل إلى عدة ورديات من ‏أجل ضمان السرعة في إنجاز العمل وإنهائه ضمن الفترة ‏المحددة مسبقا‎.ً‎

وكان مجلس مدينة حماة أطلق مؤخراً مشروع شريان ‏حماة الذي يهدف إلى إنشاء عقد مرورية ذكية، وترميم ‏الحفريات في الطرق وتركيب إنارة حديثة في الشوارع ‏مع تأهيل المنصفات بهوية خضراء، وذلك بمشاركة جميع ‏الجهات والمؤسسات الخدمية المعنية‎.‎