المتحدث باسم وزارة الداخلية: لا أحد فوق المساءلة والدولة ماضية في ملاحقة الفارين من العدالة

دمشق-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الدولة السورية تواصل عملها بحزم لملاحقة الفارين من وجه العدالة، مشدداً على أن أي جهة ارتكبت جرائم بحق السوريين، لن تكون بمنأى عن المساءلة القانونية.

وأوضح البابا عبر منصة (إكس) اليوم الإثنين، أن الاعتقاد بأن الجرائم يمكن أن تنسى أو تطوى صفحتها هو وهم، مبيناً أن مؤسسات الدولة تعمل ليلاً ونهاراً لتقديم المتورطين إلى القضاء المختص، وإنفاذ محاكمات عادلة تضمن إنصاف الضحايا ورد الحقوق إلى أصحابها.

وأشار البابا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن مستجدات مهمة في إطار تطبيق العدالة الانتقالية، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تأتي ثمرة جهود متكاملة بين وزارتي الداخلية والعدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

وكانت وزارة الداخلية ووزارة العدل عقدتا أمس جلسة عمل مشتركة بمشاركة هيئة العدالة الانتقالية، جرى خلالها بحث آليات إعداد قوائم دقيقة بالأشخاص المرتبطين بالنظام البائد، ووضع قواعد بيانات منظمة وملفات قانونية متكاملة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.