القبض على رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي زمن النظام البائد

الحسكة-سانا
ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب، أحد الضباط البارزين في المنظومة العسكرية والأمنية زمن النظام البائد، وذلك خلال عملية أمنية نوعية استندت إلى رصد ومتابعة دقيقة.
وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن السجلات الأمنية تبين أن المذكور شغل منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة لمدة عشر سنوات، بين عامي 2008 و2018، حيث ارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، كما عُرف بأنه من المقربين لأبرز قادة الأجهزة الأمنية آنذاك.
وبينت الوزارة أن التحقيقات تشير إلى مسؤولية ذياب عن ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشباب في الحسكة والقامشلي، وتسليمهم إلى فرعي فلسطين وسجن صيدنايا العسكري.
وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة مسؤولي النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.