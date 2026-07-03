القبض على رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي زمن النظام البائد

الحسكة-سانا‏

ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء السابق علي صالح ذياب، أحد الضباط البارزين في ‏المنظومة العسكرية والأمنية زمن النظام البائد، وذلك خلال عملية أمنية نوعية استندت إلى رصد ‏ومتابعة دقيقة.‏

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن السجلات الأمنية تبين أن المذكور شغل ‏منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة لمدة عشر سنوات، بين عامي 2008 ‏و2018، حيث ارتبط اسمه بارتكاب انتهاكات وجرائم ممنهجة، كما عُرف بأنه من المقربين ‏لأبرز قادة الأجهزة الأمنية آنذاك.‏

وبينت الوزارة أن التحقيقات تشير إلى مسؤولية ذياب عن ملاحقة واعتقال أعداد كبيرة من الشباب ‏في الحسكة والقامشلي، وتسليمهم إلى فرعي فلسطين وسجن صيدنايا العسكري.‏

وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية والجهات المعنية في ملاحقة ومحاسبة مسؤولي ‏النظام البائد المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، انطلاقاً من تطبيق مبدأ ‏عدم الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.‏