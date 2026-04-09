هيئة الاستثمار السورية: لن يُحرم أي سوري من حقه في الطبابة بسبب وضعه المادي

دمشق-سانا

أكدت هيئة الاستثمار السورية أنه واستناداً إلى التفاعل الواسع الذي شهدته منصات التواصل الاجتماعي أمس، وإلى الآراء المشروعة التي عبّر عنها الرأي العام حول ما ورد في مقابلة إعلامية بشأن مستقبل المشافي الوطنية، أن قلق المواطنين مفهوم ومحل تقدير.

وقالت الهيئة: نوضح بكل شفافية أن الصحة ليست للبيع ولن تكون، وأن الواقع الطبي لن يشهد تغييراً يمس جوهر دوره الوطني.

وأضافت الهيئة إنه ما صُرّح عنه في مقابلة إعلامية مؤخراً حول خصخصة المشافي الحكومية، هو بحث في نماذج إدارة حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، هدفه تحسين آليات العمل والخدمات المقدمة بما يرفع الكفاءة ويخدم المواطن أولاً لضمان وصول العلاج لكل مواطن بكرامة.،لافتة إلى أن الدولة ستبقى الضامن الأساسي للعلاج، ولن يُحرم أي سوري من حقه في الطبابة بسبب وضعه المادي.

ولفتت الهيئة إلى أن أي نموذج سيتم اعتماده سيكون تحت إشراف الدولة ورقابتها الكاملة وبما يصون حقوق المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات الصحية.