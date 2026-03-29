قوات الاحتلال تعتقل شاباً وطفلين أثناء رعيهم المواشي في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد شاباً وطفلين أثناء رعيهم المواشي في ريف القنيطرة.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوات الاحتلال اعتقلت طفلين لساعات عدة من قرية العشة أثناء رعي المواشي بالقرب من تل أحمر غربي بريف القنيطرة الجنوبي، كما اعتقلت شاباً لساعات عدة من أبناء قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي أثناء رعيه المواشي غربي القرية.

وكانت قوات الاحتلال احتجزت أمس السبت خمسة شبان غربي قرية الرفيد بريف المحافظة الجنوبي، وقامت باستجوابهم ميدانياً قبل أن تُخلي سبيلهم لاحقاً.

وتوغلت نحو 14 آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين بلدة جباتا الخشب وقرية أوفانيا، عند مفرق الحرية في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً مؤقتاً، وعمدت إلى تفتيش المارة والسيارات، كما نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل المدنيين في المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.