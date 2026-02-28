خمسة قتلى بانفجار صاروخ استولت عليه المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء

السويداء-سانا

ارتفعت حصيلة القتلى إلى خمسة أشخاص، وأُصيب عدد آخر بجروح، جراء انفجار صاروخ من مخلفات النظام البائد اليوم السبت، استولت عليه المجموعات الخارجة عن القانون، وذلك في المنطقة الصناعية بمدينة السويداء.

وبينت مديرية الإعلام في محافظة السويداء في تصريح خاص لـ سانا أن الحادث نجم عن انفجار صاروخ من مخلفات النظام البائد، أثناء محاولة تفكيكه في ورشة يتبع صاحبها لميليشيا الحرس الوطني.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، بينهم صاحب الورشة وابنه، وهناك جثامين لم يتم التعرف على هويتها نتيجة التشوه الذي أصابها، إضافة إلى وقوع ثلاث إصابات.

وأضاف البيان: إن مناشدات عديدة تصل إلى مديرية إعلام السويداء من أبناء السويداء في مناطق سيطرة ميليشيا الحرس الوطني، لتدخل الدولة السورية وتنقذهم من بطش وتسلط تلك الميليشيات.

وتعد هذه الحادثة الثانية التي يتم تسجيلها خلال أقل من شهر لانفجار سلاح استولت عليه الميليشيات المسلحة في السويداء من مستودعات النظام البائد، ووقوع قتلى وجرحى.

وتزداد معاناة أهالي السويداء يوماً بعد يوم جراء أعمال المجموعات الخارجة عن القانون، التي تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية، وتستخدم المنازل في الحارات السكنية المأهولة بالسكان مستودعات لتخزين السلاح.