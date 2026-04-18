فقدان طفل وخسائر زراعية جراء العاصفة المطرية في عفرين بريف حلب

حلب-سانا

تسببت عاصفة مطرية غزيرة ضربت منطقة عفرين بريف حلب خلال الساعات الماضية بفقدان طفل جرفته مياه النهر في قرية تل سلور، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث، كما أدت أيضاً إلى أضرار في الأراضي الزراعية والأشجار المثمرة، وإغلاق طرق رئيسية بفعل السيول.

وأوضحت مديرية إعلام حلب اليوم السبت أن مناطق عين دارة وبلبل شهدت سيولاً جارفة، بينما تعرّضت بلدة باسوطة لارتفاع في منسوب المياه ما أدى إلى دخولها إلى عدد من المنازل نتيجة عجز شبكات الصرف الصحي عن تصريفها.

وأشارت المديرية إلى تضرر الأشجار المثمرة، ولا سيما الفواكه والزيتون، في عدة مناطق بينها الغزاوية وإسكان وعبدالو وشيخ دير، مع استمرار السيول لساعات في قرية مرونة، إضافة إلى إغلاق طريق عفرين – جنديرس مؤقتاً بسبب تراكم الأتربة والمياه.

ولفتت المديرية إلى أن الجهات المعنية استنفرت جهودها للاستجابة لتداعيات العاصفة المطرية، حيث تواصل فرق الدفاع المدني والبلديات أعمال فتح الطرقات وتنظيفها، وتنفيذ صيانة عاجلة لجسر دير بلوط في جنديرس لضمان سلامة المدنيين واستمرار الحركة المرورية.

وتأثرت سوريا ابتداءً من عصر يوم أمس الجمعة بحالة عدم استقرار جوي مترافقة بعواصف رعدية، وتستمر حتى ظهر يوم الإثنين المقبل، على أن تبلغ ذروتها يوم غد الأحد.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك