وزير الإدارة المحلية ومدير صندوق التنمية السوري يبحثان دعم البلديات والمجالس المحلية

دمشق- سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، مع مدير صندوق التنمية السوري صفوت رسلان، ملفات دعم البلديات والمجالس المحلية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين الواقع الخدمي في مختلف المناطق.

وذكر الوزير عنجراني، اليوم الأربعاء، أنّ اللقاء تطرق إلى ضرورة إطلاق مشاريع تنموية وخدمية تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين البنية الخدمية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

وتعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية والمؤسسات التنموية بهدف دعم مشاريع التنمية المحلية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ولا سيما في مجالات البنى التحتية والنظافة والخدمات البلدية.