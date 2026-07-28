البابا يكشف لـ سانا تفاصيل عن خليتي داعش في حلب: اغتيال ومحاولات لاستهداف مسؤولين ومنشآت

حلب-سانا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، تمكن من إلقاء القبض على خليتين تتبعان لما يسمى “ولاية حلب” ضمن تنظيم داعش الإرهابي، وإحباط مخططات إرهابية كانت الخليتان تعدان لتنفيذها في محافظة حلب.

وقال البابا، في تصريح خاص لـ سانا اليوم الثلاثاء: إن الخليتين كانتا تقفان وراء عدد من العمليات الإرهابية في منطقتي الباب والراعي، وتتحركان بتوجيه من مسؤول واحد لا تزال عمليات البحث عنه مستمرة.

وأوضح البابا أن الخلية الأولى نفذت عملية اغتيال لموظف حكومي يعمل حارساً لإحدى المنشآت الحكومية في محافظة حلب، كما حاولت استهداف مسؤول في وزارة الدفاع، ونفذت عدة محاولات لزرع عبوات ناسفة، قبل أن تتمكن القوات الأمنية من القبض على أفرادها أثناء محاولتهم زرع إحدى تلك العبوات وإحباط الهجوم.

وأضاف البابا أن الخلية الثانية، المؤلفة من أربعة أشخاص، كانت تخطط لاستهداف عسكريين من منتسبي الأجهزة الأمنية والجيش العربي السوري، إلى جانب عدد من المنشآت الحكومية، إلا أن جهاز الاستخبارات العامة وقوى الأمن الداخلي تمكنا من القبض على أفرادها قبل تنفيذ تلك المخططات.

وأشار البابا إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط مستودع يحتوي على مواد أولية تستخدم في تصنيع المتفجرات، إضافة إلى سترات ناسفة ورشاشات ومسدسات وكواتم صوت، مؤكداً أن جميع المضبوطات أصبحت في حوزة الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب وحماية المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار في سائر أنحاء سوريا، حيث أحبطت قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة العديد من المخططات الإرهابية التي كان التنظيم يخطط لتنفيذها خلال الفترة الماضية.