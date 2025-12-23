فصل التغذية الكهربائية عن محافظتي درعا والسويداء للصيانة

درعا-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء محافظة درعا عن فصل التغذية الكهربائية عن محافظتي درعا والسويداء، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، ولغاية الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، لإجراء الصيانات الضرورية.

معاون مدير عام شركة كهرباء درعا المهندس مازن القشعمي أوضح في تصريح لمراسل سانا أنه سيتم حجز خط الشيخ مسكين الكسوة /230 كيلو فولت/، لإجراء أعمال الصيانة، ويترتب على هذا الإجراء انقطاع التغذية الكهربائية عن درعا والسويداء خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن تغذية الأحمال الضرورية ستتم عبر خط التوتر العالي/66 كيلو فولت/ الكسوة – الصنمين – الشيخ مسكين.

