محافظ دمشق و”قطر الخيرية” يبحثان إطلاق مشاريع تنموية وإنسانية مشتركة

دمشق-سانا

بحث محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي مع نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة “قطر الخيرية” نواف الحمادي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية تخدم مختلف القطاعات، وذلك خلال اجتماع عُقد في مبنى المحافظة.

واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل مشتركة تهدف إلى بلورة مشاريع تنموية وإنسانية في مجالات متعددة، بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته.

وأكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون بين الجهات الرسمية والجمعيات الخيرية، بما يسهم في تطوير برامج تنموية مستدامة، ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين في سوريا وقطر.

وتُعد مؤسسة “قطر الخيرية” من أبرز الجهات العاملة في المجالين الإنساني والتنموي منذ عام 1992، حيث تنفذ برامجها في قطاعات متعددة تشمل التعليم، والصحة، والمياه والإصحاح، والأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي، إلى جانب مجالات الطفولة والرعاية والوئام الاجتماعي.