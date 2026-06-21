حملة تنظيف وترحيل الأنقاض من سوق الهال في تادف شرقي حلب تمهيداً لإعادة تشغيله

حلب-سانا

بدأ مجلس مدينة تادف بريف حلب الشرقي اليوم الأحد، تنفيذ حملة لتنظيف سوق الهال وترحيل الأنقاض المتراكمة فيه، ضمن جهود إعادة تأهيل السوق وتحسين واقعه الخدمي، تمهيداً لإعادته إلى العمل، وتهيئته لاستقبال الأنشطة التجارية والخدمية من جديد.

وأوضح رئيس مجلس مدينة تادف عمر أحمد العمر، في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تشمل أعمال النظافة العامة وترحيل مخلفات الحرب من السوق الذي تعرض لدمار واسع خلال سنوات الحرب، نتيجة قربه من خطوط الاشتباك.

وأشار العمر إلى أن سوق الهال يضم نحو 170 محلاً تجارياً متخصصاً ببيع المنتجات الزراعية والمعدات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مبيناً أن أعمال التأهيل ستستمر قرابة شهر، على أن يعاد افتتاح السوق بعد استكماله بالتعاون بين الجهات المعنية والتجار والأهالي.

ولفت إلى أهمية السوق وموقعه الجغرافي الذي يربط الريف الشرقي لمحافظة حلب بمدينة حلب ومدينة الباب، ما يجعله مركزاً حيوياً للحركة التجارية وتبادل المنتجات الزراعية.

من جانبه، أكد صاحب أحد المحال التجارية محمد الخطيب أن إعادة تأهيل السوق تمثل خطوة مهمة لإحياء النشاط الاقتصادي في المدينة، مشيراً إلى أن السوق تعرض لأضرار كبيرة، نتيجة القصف وما رافقه من تهجير للأهالي وأصحاب المحال.

ودعا الخطيب إلى استكمال أعمال التأهيل وتأمين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي، مؤكداً أن عودة السوق إلى العمل ستسهم في تنشيط الحركة التجارية، وتوفير فرص الاستفادة لمئات الأسر في المنطقة.

ويُعد سوق الهال في مدينة تادف من أبرز المراكز التجارية المخصصة لتسويق المنتجات الزراعية ومستلزمات الزراعة في الريف الشرقي لمحافظة حلب، وتعرض لأضرار واسعة خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى توقف نشاطه وتراجع دوره الاقتصادي في المنطقة.