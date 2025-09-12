فرقة أبي الفداء تحيي أمسية إنشادية في مهرجان ربيع حماة

DJI 0489 فرقة أبي الفداء تحيي أمسية إنشادية في مهرجان ربيع حماة
default

حماة-سانا

أحيت فرقة أبي الفداء للإنشاد والمدائح، مساء اليوم، أمسية إنشادية مميزة على المنصة الرئيسية لمهرجان ربيع حماة، وسط حضور جماهيري واسع من الزوار.

وقال نادر القاضي، عضو اللجنة المنظمة للمهرجان ومسؤول الفعاليات في مكتب الشؤون السياسية في حماة، في تصريح لمراسل سانا: “قدّمت الفرقة باقة من الأناشيد الوطنية والدينية ذات الطابع التراثي، وقد شهدت الأمسية تفاعلاً كبيراً من الحضور، وهي المرة الأولى التي تُقام فيها فعالية من هذا النوع ضمن مهرجان الربيع”.

وأشار القاضي إلى أن الهدف من الأمسية هو تقديم محتوى فني يلامس قيم المجتمع، ويعكس أصالة فن الإنشاد والمدائح في مدينة حماة.

يُذكر أن مهرجان ربيع حماة، بنسخته السادسة والعشرين، انطلق يوم الثلاثاء الماضي ويستمر حتى الثاني والعشرين من أيلول الجاري.

2B4A1088 فرقة أبي الفداء تحيي أمسية إنشادية في مهرجان ربيع حماة
2B4A1092 فرقة أبي الفداء تحيي أمسية إنشادية في مهرجان ربيع حماة
2B4A1093 فرقة أبي الفداء تحيي أمسية إنشادية في مهرجان ربيع حماة
2B4A1095 فرقة أبي الفداء تحيي أمسية إنشادية في مهرجان ربيع حماة
DJI 0484 فرقة أبي الفداء تحيي أمسية إنشادية في مهرجان ربيع حماة
default
DJI 0500 فرقة أبي الفداء تحيي أمسية إنشادية في مهرجان ربيع حماة
default
الشاعر عبد الكريم العفيدلي يعود للشعر العمودي في ثقافي أبو رمانة بدمشق
إصابة 14 شخصاً وتضرر عدد من المنازل بانفجار مخلفات حرب في النيرب بحلب
جهاد عبده: السينما سلاح وطني لبناء الوعي وتغيير الصورة النمطية عن سوريا
استطلاع للآراء في درعا حول الحوار الوطني: الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الرواتب
رئيس جامعة دمشق ‏يطلع على واقع العمل في مشروع توسع كلية العلوم ‏بالبرامكة ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك