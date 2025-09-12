فرقة أبي الفداء تحيي أمسية إنشادية في مهرجان ربيع حماة

حماة-سانا

أحيت فرقة أبي الفداء للإنشاد والمدائح، مساء اليوم، أمسية إنشادية مميزة على المنصة الرئيسية لمهرجان ربيع حماة، وسط حضور جماهيري واسع من الزوار.

وقال نادر القاضي، عضو اللجنة المنظمة للمهرجان ومسؤول الفعاليات في مكتب الشؤون السياسية في حماة، في تصريح لمراسل سانا: “قدّمت الفرقة باقة من الأناشيد الوطنية والدينية ذات الطابع التراثي، وقد شهدت الأمسية تفاعلاً كبيراً من الحضور، وهي المرة الأولى التي تُقام فيها فعالية من هذا النوع ضمن مهرجان الربيع”.

وأشار القاضي إلى أن الهدف من الأمسية هو تقديم محتوى فني يلامس قيم المجتمع، ويعكس أصالة فن الإنشاد والمدائح في مدينة حماة.

يُذكر أن مهرجان ربيع حماة، بنسخته السادسة والعشرين، انطلق يوم الثلاثاء الماضي ويستمر حتى الثاني والعشرين من أيلول الجاري.