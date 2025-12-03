الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء خريفية على عموم المناطق السورية

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم خريفية مستقرة على عموم المناطق السورية، مع انتشار للسحب على أجزاء واسعة من البلاد، يرافقها تأثيرات لحالة من عدم الاستقرار في مقدمة منخفض جوي تبدأ مساء يوم الجمعة القادم.

وتتحرك الرياح بصورة شرقية هادئة تترافق بهبات معتدلة عند 20 كم/ساعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: