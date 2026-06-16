خطة لتنظيم الأسواق الشعبية وإزالة الإشغالات العشوائية في حلب

حلب-سانا
بدأ مجلس مدينة حلب اليوم الثلاثاء، تنفيذ خطة خدمية لتنظيم عمل الباعة الجوالين والحد من الانتشار العشوائي للبسطات في الشوارع والمرافق العامة، من خلال اعتماد منظومة أسواق شعبية دائمة وثابتة.
وتترافق هذه الخطوة مع حملة ميدانية واسعة لإزالة الإشغالات والمخالفات العشوائية، بمشاركة المديريات الخدمية وقوى الأمن الداخلي، استجابةً لشكاوى المواطنين، بهدف إعادة التنظيم الخدمي والجمالي لأحياء المدينة.
استراتيجية الأسواق البديلة
وأوضح مسؤول الكتلة الرابعة في محافظة حلب، محمد منافيخي، في تصريح لـ سانا، أن الكتلة الرابعة كانت تواجه ضغطاً كبيراً يتمثل بتركز نحو 60 بالمئة من إجمالي الباعة الجوالين في مدينة حلب ضمن قطاعها، مبيناً أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود 5250 بسطة في عموم حلب، بينها 3025 بسطة تتركز في قطاع الكتلة الرابعة وحده.
وأضاف منافيخي إزاء هذا الواقع: اعتمدنا استراتيجية بديلة تقوم على إنشاء أسواق شعبية دائمة في ساحات مخصصة، إلى جانب تنظيم بازارات أسبوعية، مشيراً إلى المباشرة بتجهيز ساحة خلف مدرسة القنيطرة في حي صلاح الدين لتكون أول سوق شعبي منظم، بالتوازي مع تسيير دوريات مشتركة لضبط الشوارع الفرعية والرئيسية ومنع عودة المخالفات.
تنفيذ القرارات والمظهر الحضاري
بدوره، أكد مدير المديرية الخدمية الرابعة في مجلس مدينة حلب، المهندس خالد عثمان، أن عناصر الضابطة المشتركة يقودون حملات يومية لإزالة التعديات على الأرصفة والطرقات، ولا سيما في منطقة صلاح الدين، وشارع جامع بلال، وشارع الشرعية، مشيراً إلى أن المديرية جهزت أسواقاً بديلة لاستيعاب الباعة، ومنها سوق مدرسة القنيطرة وسوق بستان القصر.
تسهيل حركة المارة وتلبية مطالب السكان
من جانبهم، عبّر أهالي الأحياء المستهدفة عن ترحيبهم بتنظيم هذه المساحات العامة، حيث ذكر المواطن محمود العبيد أن إزالة التعديات والإشغالات عن الأرصفة أعادت للمنطقة تنظيمها وحلّت مشكلة حقيقية كان يعاني منها السكان أثناء تنقلهم اليومي، منوها بأهمية المتابعة المستمرة للحفاظ على الشوارع خالية من العوائق وتأمين انسيابية الحركة المرورية للمشاة والسيارات.
وتندرج هذه الإجراءات الحكومية والمحلية في حلب ضمن حزمة من الخطط الخدمية الرامية إلى معالجة ملف الأسواق العشوائية جذرياً، بما يضمن حقوق أصحاب البسطات عبر تأمين البدائل النظامية لهم، ويحمي في الوقت ذاته البنية التحتية والمنظر العمراني للمدينة.