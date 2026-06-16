خطة لتنظيم الأسواق الشعبية وإزالة الإشغالات العشوائية في حلب

حلب-سانا‏

بدأ مجلس مدينة حلب اليوم الثلاثاء، تنفيذ خطة خدمية لتنظيم عمل ‏الباعة الجوالين والحد من الانتشار العشوائي للبسطات في الشوارع ‏والمرافق العامة، من خلال اعتماد منظومة أسواق شعبية دائمة ‏وثابتة.‏

وتترافق هذه الخطوة مع حملة ميدانية واسعة لإزالة الإشغالات ‏والمخالفات العشوائية، بمشاركة المديريات الخدمية وقوى الأمن ‏الداخلي، استجابةً لشكاوى المواطنين، بهدف إعادة التنظيم الخدمي ‏والجمالي لأحياء المدينة‎.‎

استراتيجية الأسواق البديلة

وأوضح مسؤول الكتلة الرابعة في محافظة حلب، محمد منافيخي، ‏في تصريح لـ سانا، أن الكتلة الرابعة كانت تواجه ضغطاً كبيراً ‏يتمثل بتركز نحو 60 بالمئة من إجمالي الباعة الجوالين في مدينة ‏حلب ضمن قطاعها، مبيناً أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود ‌‏5250 بسطة في عموم حلب، بينها 3025 بسطة تتركز في قطاع ‏الكتلة الرابعة وحده‎.‎

وأضاف منافيخي إزاء هذا الواقع: اعتمدنا استراتيجية بديلة تقوم ‏على إنشاء أسواق شعبية دائمة في ساحات مخصصة، إلى جانب ‏تنظيم بازارات أسبوعية، مشيراً إلى المباشرة بتجهيز ساحة خلف ‏مدرسة القنيطرة في حي صلاح الدين لتكون أول سوق شعبي ‏منظم، بالتوازي مع تسيير دوريات مشتركة لضبط الشوارع ‏الفرعية والرئيسية ومنع عودة المخالفات‎.‎

تنفيذ القرارات والمظهر الحضاري

بدوره، أكد مدير المديرية الخدمية الرابعة في مجلس مدينة حلب، ‏المهندس خالد عثمان، أن عناصر الضابطة المشتركة يقودون ‏حملات يومية لإزالة التعديات على الأرصفة والطرقات، ولا سيما ‏في منطقة صلاح الدين، وشارع جامع بلال، وشارع الشرعية، ‏مشيراً إلى أن المديرية جهزت أسواقاً بديلة لاستيعاب الباعة، ومنها ‏سوق مدرسة القنيطرة وسوق بستان القصر‎.

تسهيل حركة المارة وتلبية مطالب السكان

من جانبهم، عبّر أهالي الأحياء المستهدفة عن ترحيبهم بتنظيم هذه ‏المساحات العامة، حيث ذكر المواطن محمود العبيد أن إزالة ‏التعديات والإشغالات عن الأرصفة أعادت للمنطقة تنظيمها وحلّت ‏مشكلة حقيقية كان يعاني منها السكان أثناء تنقلهم اليومي، منوها ‏بأهمية المتابعة المستمرة للحفاظ على الشوارع خالية من العوائق ‏وتأمين انسيابية الحركة المرورية للمشاة والسيارات‎.‎

وتندرج هذه الإجراءات الحكومية والمحلية في حلب ضمن حزمة ‏من الخطط الخدمية الرامية إلى معالجة ملف الأسواق العشوائية ‏جذرياً، بما يضمن حقوق أصحاب البسطات عبر تأمين البدائل ‏النظامية لهم، ويحمي في الوقت ذاته البنية التحتية والمنظر ‏العمراني للمدينة‎.‎