ندوة حوارية في إدلب بعنوان “استراتيجيات التحضير الذكي للامتحانات”

تنفيذ أعمال صيانة شاملة للعنفة البخارية الأولى في الشركة العامة لتوليد كهرباء جندر بريف
ندوة تعريفية لموظفي مديرية النقل في إدلب على نظام المعاملات المركزي للمركبات
مديرية الإعلام بحلب: تنظيم قسد يمنع خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب
مديرية الرياضة في اللاذقية تنظم بطولة التايكواندو لفئتي الأشبال والناشئين
كيف بدت أجواء عيد الأضحى في مدينة رأس العين شمال الحسكة؟
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى