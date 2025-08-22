مجزرة القرن.. فعالية لتوثيق مجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد عام 2013

ش 2

دمشق-سانا

نظمت “رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW)”، بالتعاون مع مركزي “دعم وتمكين المرأة”، و”عنبر المجتمعي” اليوم، فعالية خاصة إحياءً للذكرى الـ 12 لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام البائد بالغوطتين الشرقية والغربية في شهر آب عام 2013، بمقر “مدنية” في بيت فارحي بدمشق.

وتضمنت الفعالية التي حملت عنوان “مجزرة القرن”، الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في المجزرة، وعرض برومو توثيقي يعكس المشاهد التي عاشتها البلدات المستهدفة خلال الهجوم الذي شنه النظام، ومعاناة الأهالي، وعمليات الإنقاذ التي قام بها المجتمع المحلي والفرق الطبية، إضافة إلى المقابر الجماعية التي تم توثيقها.

كما تخللت الفعالية شهادات لبعض الناجين وذوي الضحايا والمصابين حول تفاصيل الاستهداف، ومعرض صور من الأدلة الخاصة الجنائية لمجزرة الكيماوي، توثق توقيت الاستهداف وصور الشهداء والمصابين.

وخلال الفعالية، طالب المشاركون في مداخلاتهم بضرورة الكشف عن أسماء المسؤولين عن المجزرة، وإحالتهم للعدالة ومحاسبتهم أمام القضاء، وتعزيز تعاون منظمات المجتمع المدني مع هيئة العدالة الانتقالية، وتقديم الدعم لعائلات الشهداء والمصابين وجبر المتضررين، ومعالجة الآثار النفسية طويلة الأمد التي أصابتهم.

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد عضو لجنة رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية وأحد منقذي ضحايا المجزرة الطبيب أحمد البقاعي، أنه كان من الصعوبة الحفاظ على سردية المجزرة نتيجة التضليل الذي كان يمارسه النظام البائد خلال السنوات الماضية للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، لافتاً إلى أهمية التعاون بين مختلف المنظمات الحقوقية مع هيئة العدالة الانتقالية لجمع الأدلة والشهادات حتى الوصول إلى مرتكبي المجازر.

مديرة مركز دعم وتمكين المرأة هدى خيتي بينت، أنه بعد تحرير المحافظات السورية من النظام البائد، تم إخراج وثائق المجزرة وأسماء الشهداء وأماكن دفنهم إلى العلن، وذلك بسبب الظروف الأمنية المفروضة من قبل النظام، حيث استطاع ذوو الضحايا للمرة الأولى وضع الشاهدات على قبور الشهداء.

الطبيب أيمن عيسى أحد المنقذين خلال المجزرة استعرض بعض الوقائع التي جرت خلالها، وقال: “عند استهداف زملكا لم نتمكن من معرفة أن الاستهداف كيماوي إلا بعد ساعتين، وواجهنا صعوبات كبيرة في إنقاذ المصابين، حيث كانت المراكز الطبية تحت الحصار وشبه معدومة، ووقفنا عاجزين أمام آلاف المصابين والشهداء”.

عضو المكتب الإعلامي في معضمية الشام منذر نتوف، لفت إلى أهمية توثيق جميع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري، وكشف المسؤولين عنها ومحاسبتهم لضمان تحقيق العدالة وجبر الضرر.

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان “سواسية” المحامي مهند الحسني بين، أنه من الضروري إحياء ذكرى المجزرة وترسيخها في الذاكرة الجمعية السورية، لافتاً إلى أن الشهداء الذين ارتقوا في هذه المجزرة يجب أن يكونوا منارة للأجيال القادمة، تؤسس لمرحلة جديدة لسوريا بعيدة عن المآسي.

وتعد مجزرة الكيماوي واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق المدنيين في غوطتي دمشق عام 2013، في هجومٍ مباغت استخدم فيه غاز السارين المحظور دولياً، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1400 مدني، بينهم 200 طفل وامرأة، وإصابة آلاف آخرين بأعراض اختناق وتسمم مروعة.

