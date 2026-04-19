بدء حملة لإزالة الأنقاض في ناحية عقيربات وعدة تجمعات سكانية بريف حماة الشرقي

حماة-سانا

بدأت اليوم في ناحية عقيربات التابعة لمنطقة سلمية بريف حماة حملة إزالة الأنقاض من الطرقات الرئيسية والفرعية والساحات والمباني العامة ضمن أعمال الحملة الشاملة التي أطلقتها مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث مطلع الشهر الماضي بالتعاون مع محافظة حماة.

وأوضح مدير مركز الدفاع المدني في منطقة سلمية معتز العلي لمراسل سانا أن الحملة تهدف لإزالة الأنقاض والركام من مختلف الشوارع والساحات في ناحية عقيربات وعدة تجمعات سكانية، مبيناً أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من عملها والوصول إلى الهدف الموضوع لها وهو إزالة نحو 50 ألف متر مكعب من الأنقاض.

ولفت إلى أن الحملة بدأت في ناحية عقيربات على أن تنتقل لاحقاً إلى نواحي السعن والحمرا وصبورة لتشمل كامل الريف الشرقي، مشيراً إلى أنه سبقت الحملة أعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية لتفادي حدوث أضرار بشرية نتيجة انفجار مخلفات الحرب.

وأشار رئيس بلدية عقيربات حافظ الحمود إلى أن الحملة الحالية لإزالة الأنقاض تشمل ناحية عقيربات والقرى المجاورة لها بما يسهم في تسهيل عودة المهجرين إلى مناطق سكنهم، داعياً الأهالي إلى التعاون التام مع الحملة من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وتأتي حملة إزالة الأنقاض في ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي استكمالاً للحملة الشاملة والمتضمنة إزالة نحو نصف مليون متر مكعب من الأنقاض في مناطق مختلفة من المحافظة.