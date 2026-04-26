فرع السورية للبريد في حمص يبدأ منح وثيقة خلاصة سجل عدلي للمواطنين

حمص-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للبريد في محافظة حمص اليوم الأحد، بمنح وثيقة خلاصة السجل العدلي”غير محكوم”، للمواطنين وذلك في الصالة المركزية بمديرية البريد، وعدد من المكاتب بالمحافظة، في إطار تقديم التسهيلات، وتبسيط الإجراءات، وتخديم المواطنين.

وأوضح مسؤول المؤسسة السورية للبريد في المنطقة الوسطى ثائر الرفاعي في تصريح لمراسلة سانا، أن ما يميز الخدمة الجديدة أنها تمنح وثيقة “غير محكوم” للمواطنين في المدينة والريف بالمحافظة، حيث يتم منحها في الصالة المركزية في مديرية البريد، والجامعة، والقصر العدلي، وفي المكاتب البريدية في كل من الرستن، وتدمر، وتلكلخ، وجب الجراح بريف المحافظة.

وعبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لهذه الخطوة، حيث يرى إياد النعسان من أبناء حمص أن هذه الخدمة وفرت الوقت والجهد على المواطنين من خلال منحها بسهولة ويسر وبشكل مؤتمت.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة المؤسسة السورية للبريد بتوسيع نطاق خدماتها لتصل إلى جميع المواطنين، والتي أعلنت مؤخراً عن منح وثيقة “غير محكوم” في مكاتب جديدة بعدد من المحافظات.

