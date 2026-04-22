الموارد المائية بدرعا تجري جولة ميدانية لتقييم جودة مياه الينابيع والسدود

درعا-سانا

أجرت مديرية الموارد المائية في درعا اليوم الأربعاء، جولة ميدانية على بعض مصادر مياه الشرب والري، لتقييم جودة المياه، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات القياسية السورية المعتمدة، مع رصد أي مؤشرات تلوث محتملة.

ورافق مراسل سانا كوادر المديرية في الجولة التي شملت سدود غربي طفس وعدوان وإبطع، ومشروع إرواء مدينة درعا، ومحطة الهرير الأولى.

وأوضحت رئيسة شعبة مراقبة نوعية المياه في المديرية لمياء بجبوج في تصريح لـ سانا، أن المديرية تجري جولات ميدانية دورية لمتابعة الواقع المائي للموارد المائية، المخصصة لأغراض الشرب أو الري أو الاستخدامات الزراعية والصناعية، مبينة أن الكادر يقوم بقطف العينات وتحليلها في مخبر المديرية، للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات القياسية السورية المعتمدة.

من جهته بين المساعد الصحي في مخبر مراقبة نوعية المياه في المديرية عبد الخلاق الجهماني، أن المخبر يتواصل مع المديريات المعنية لإجراء ما يلزم من إجراءات، وذلك بعد صدور نتائج عينات المياه المقطوفة.

وتقوم مديرية الموارد المائية (شعبة مراقبة المياه) بجولات ميدانية دورية لتقييم الينابيع والسدود، بالتوازي مع تحاليل يومية يجريها المخبر المركزي لضمان سلامة المياه واستدامة الموارد المائية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك