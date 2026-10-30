وفاتان و13 إصابة جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏

دمشق-سانا
توفي شخصان، وأصيب 13 آخرون جراء حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في عدة مناطق من سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة بأن فرقه استجابت لـ 17 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
الاستجابة لـ 19 حريقاً
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ19 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي يوم أمس الأول 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات السورية.