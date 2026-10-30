وفاتان و13 إصابة جراء حوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية ‏

دمشق-سانا

توفي شخصان، وأصيب 13 آخرون جراء حوادث سير، استجابت لها فرق الدفاع ‏المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في عدة مناطق من سوريا خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة بأن فرقه استجابت لـ 17 حادث ‏سير، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 13 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ‏ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية ‏للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت ‏التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

الاستجابة لـ 19 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ19 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية ‏والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها ‏وتأمينها، دون تسجيل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة.‏

وتوفي يوم أمس الأول 3 أشخاص وأصيب 21 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق ‏استجابت لها فرق ‏الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف ‏المحافظات ‏السورية.‏