إصابة ثلاثة أطفال بانفجار جسم من مخلفات النظام البائد في ريف حمص

حمص-سانا

أُصيب ثلاثة أطفال بجروح متفاوتة، اليوم الأحد، جراء انفجار جسم من مخلفات النظام البائد في قرية السلومية بريف حمص الجنوبي، ونُقلوا إلى المشفى الجامعي في حمص لتلقي العلاج.

وأوضح الطبيب المقيم في المشفى الجامعي بحمص هاني الكيلاني، في تصريح لـ سانا، أن الأطفال المصابين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، مبيناً أن إصاباتهم ناجمة عن شظايا انفجارية، وأن حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

من جهته، قال فراس محمد العشوة، عمّ أحد الأطفال: إن الأطفال كانوا يسيرون على الطريق المحاذي لمقبرة قرية السلومية عندما وقع الانفجار بصورة مفاجئة، ما أدى إلى إصابتهم، مشيراً إلى أن القرية لا تزال تعاني من انتشار مخلفات النظام البائد غير المنفجرة التي تشكل خطراً دائماً على السكان.

وتواصل الجهات المختصة أعمالها لمعالجة مخلفات النظام البائد في المناطق المتضررة، والحد من المخاطر التي تمثلها على حياة المدنيين.