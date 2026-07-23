جلسة حوارية في حمص تناقش دور مجلس الشعب وأولويات العمل التشريعي

حمص-سانا‎ ‎

ناقش مشاركون في جلسة حوارية نظمتها مديرية الشؤون السياسية في حمص، مساء أمس الأربعاء، بعنوان “مجلس الشعب ‏السوري بين الواقع والمأمول”، واقع عمل المجلس خلال المرحلة الانتقالية، وأولويات المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز ‏التواصل بين أعضائه والمواطنين، بما يسهم في صياغة تشريعات تستجيب لاحتياجات المجتمع.‏

وأكدت عضو مجلس الشعب عن محافظة حمص نور جندلي، في تصريح لمراسل سانا، أن المجلس بدأ إعداد نظامه الداخلي ‏بما ينسجم مع الإعلان الدستوري، تمهيداً لتنظيم آليات العمل التشريعي والإجرائي.‏

وأوضحت جندلي أن اللجان البرلمانية ستُشكّل وفق الاختصاصات لتتولى دراسة القوانين المرتبطة بكل قطاع، ولا سيما ‏التشريعات المطلوبة خلال المرحلة الانتقالية، مشيرةً إلى أن أعضاء المجلس سيحرصون على التواصل مع الخبراء ‏والمختصين ومختلف شرائح المجتمع قبل إقرار القوانين، بما يضمن مراعاة الواقع، وقياس الأثر التشريعي، وتحقيق أفضل ‏خدمة للمواطنين.‏

بدوره، بيّن مدير مكتب التنمية السياسية في مديرية الشؤون السياسية بحمص محمد نور النعسان، أن الجلسة تهدف إلى ‏تعريف الفعاليات والنخب في المحافظة بأعضاء مجلس الشعب الجدد، وتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين المواطنين، بما ‏يتيح نقل همومهم والاستماع إلى رؤى أعضاء المجلس بشأن أولويات عملهم والمهام الملقاة على عاتقهم.‏

وأشار النعسان إلى أن المشاركين اقترحوا تنظيم جلسات حوارية دورية تجمع أعضاء المجلس بالمواطنين، بهدف تعزيز ‏الحوار وتبادل الآراء، مؤكداً استعداد المديرية لتنظيم هذه اللقاءات بما يتناسب مع جدول أعمال أعضاء المجلس.‏

من جانبه، شدد مدير الإعلام الحكومي في مديرية إعلام محافظة حمص سامر سليمان، على أهمية إيجاد حلقة وصل دائمة ‏بين أعضاء مجلس الشعب والناخبين، بما يضمن نقل آراء الخبراء والمختصين والاستفادة منها في صياغة التشريعات.‏

ولفت سليمان إلى أن المشاركين طرحوا عدداً من الملفات التي تتطلب اهتماماً تشريعياً، من بينها قوانين تنظيم الجامعات، ‏والعدالة الانتقالية، وحقوق الشهداء والضحايا، مؤكدين ضرورة أن يؤدي أعضاء المجلس دوراً فاعلاً في صياغة تشريعات ‏تحفظ الحقوق، وتلبي تطلعات المواطنين.‏

وتأتي الجلسة في إطار جهود مديرية الشؤون السياسية في حمص لتعزيز الحوار بين ممثلي مجلس الشعب والفعاليات ‏المجتمعية، وإتاحة مساحة للنقاش حول القضايا الوطنية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة.‏