مديرية طوارئ الحسكة تنفذ جولات توعية على المزارعين لتعزيز إجراءات السلامة والوقاية

الحسكة-سانا

نفذت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة، أمس السبت، جولات توعية موجّهة للمزارعين والعاملين على آلات الحصاد، بهدف تعزيز إجراءات السلامة والوقاية.

وتشمل جولات التوعية التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للآلات والتأكد من خلوّها من أي تماس كهربائي، والتشديد على الامتناع عن التدخين أثناء العمل، مع ضرورة إطفاء أعقاب السجائر بشكل كامل قبل التخلص منها، وعدم إحراق بقايا المحاصيل.

كما تضمنت تعليم المستهدفين بطرق استخدام الطفاية اليدوية، وتزويدهم بأرقام الطوارئ للإبلاغ الفوري عن أي حريق أو حالة طارئة.

يذكر أن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أعلن في الـ 14 من أيار الجاري إطلاق حملة “وعيك بعملك.. معاً لنحمي محاصيلنا من الحرائق”، بهدف رفع مستوى الوعي بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية، وتعزيز السلوكيات الوقائية للحد من مسبباتها، حفاظاً على جهود المزارعين وصون الأمن الغذائي في سوريا.