فرق الإطفاء تخمد حريقاً اندلع في محلج الأقطان بمدينة الحسكة

حريق 1 فرق الإطفاء تخمد حريقاً اندلع في محلج الأقطان بمدينة الحسكة

الحسكة-سانا

أخمدت فرق الإطفاء بالحسكة اليوم الأحد، حريقاً اندلع في كمية من الأقطان والإطارات داخل محلج الأقطان الواقع غربي المدينة.

وفي تصريح لمراسل سانا، قال مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالحسكة عبد الحليم شهاب: إن فرق فوج الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة استمرت لساعات، وباشرت أعمال التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

وأشار شهاب إلى أن الحريق دخل حالياً مرحلة التبريد لأن طبيعة الأقطان تتطلب الاستمرار في عمليات التقليب والتبريد، نظراً لإمكانية احتفاظها بالحرارة، واحتمال وجود بؤر اشتعال داخلية قد تؤدي إلى تجدد الحريق.

وأفاد شهاب بعدم ورود معلومات عن إصابات بشرية، لافتاً إلى أن الجهات المختصة لا تزال تتحقق من أسباب اندلاع الحريق.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري شاركت في الـ8 من الشهر الجاري بمؤازرة فرق الدفاع المدني العراقي، بإخماد حريق اندلع في عدد من الآليات داخل معبر ربيعة الحدودي من الجانب العراقي المقابل لمعبر اليعربية الحدودي.

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