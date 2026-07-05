ندوة حوارية في جامعة حلب حول تطوير مهارات الطلبة والتخطيط للمستقبل

حلب-سانا



نظّم اتحاد طلبة سوريا بجامعة حلب، اليوم الأحد، محاضرة وندوة حوارية مع الفيزيائي ومقدم ومعد البرامج العلمية شنغين علي أوغلو تحت عنوان “رحلة تحديد الأهداف مع شنغين”.

وتناول المحاضر علي أوغلو تحديد الأهداف، وبناء الرؤية الشخصية، وآليات اتخاذ القرارات المهنية والحياتية بوعي، إضافة إلى أهمية تطوير المهارات واستثمار الفرص والتخطيط للمستقبل.





وأوضح علي أوغلو في تصريح لـ سانا، أن تجربته الشخصية بدأت من مقاعد كلية العلوم في جامعة حلب، حيث اضطر إلى الانقطاع عن دراسته بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، قبل أن تتاح له فرصة متابعة دراسته في جامعة إسطنبول، لينتقل لاحقاً إلى المجال الإعلامي الذي شكّل محطة مهمة في مسيرته المهنية.

وأشار إلى أن عودته لإلقاء محاضرة في كلية العلوم تحمل بالنسبة له قيمة معنوية كبيرة، لارتباطها ببداياته الدراسية والظروف الصعبة التي مر بها.



من جانبه، بيّن رئيس اتحاد طلبة سوريا بحلب عبد الله النايف، أن تنظيم هذه الندوة يأتي بهدف تعريف الطلبة بمفهوم تحديد الأهداف، ورسم مسارات واضحة لمستقبلهم، لافتاً إلى أن الاتحاد يحرص على استضافة شخصيات تمتلك تجارب ملهمة تسهم في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات.



وأكد عدد من الطلبة المشاركين أهمية المحاضرة، حيث أشارت الطالبة كوثر الأطرش، من كلية العلوم إلى أن المحاضرة سلطت الضوء على كيفية تحويل التحديات إلى فرص، فيما أوضح الطالب صبحي نجار، من قسم الفيزياء، أن الندوة قدمت مفاهيم عملية حول آليات تحديد الأهداف، وأكدت أهمية امتلاك رؤية واضحة قبل البدء بأي مسار علمي أو مهني، باعتبار أن وضوح الهدف يمثل الخطوة الأولى نحو النجاح.



وشنغين علي أوغلو، فيزيائي ومقدم ومعد برامج علمية، من منطقة عين العرب في محافظة حلب، وهو متخصص بالفيزياء النظرية، ويدرس الماجستير في فيزياء الفضاء بجامعة إسطنبول، ويقدم محاضرات تهدف إلى نشر الثقافة العلمية بين الشباب والمجتمع، والتدريب في التفكير العلمي الإبداعي والنقدي لليافعين والشباب.