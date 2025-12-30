فرع مكافحة الإرهاب في طرطوس يقبض على مجرم متورط بانتهاكات خلال عهد النظام البائد

طرطوس-سانا

ألقى فرع مكافحة الإرهاب في طرطوس القبض على المجرم أديب علي سليمان، المتورط بارتكاب جرائم عدة خلال فترة خدمته في صفوف النظام البائد.

ونقلت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام عن قائد الأمن الداخلي في طرطوس العقيد عبدالعال محمد عبدالعال قوله: نفّذت وحدات فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة عمليةً أمنيةً نوعية، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم الذي شغل سابقًا رئاسة الفرع/ 220/ التابع للأمن العسكري، المعروف بفرع سعسع، وذلك خلال فترة حكم النظام البائد.

وأضاف: أفادت نتائج التحقيقات الأولية بأن المجرم اضطلع بأدوار مباشرة في إدارة وتنسيق أنشطة أمنية وعسكرية، تضمّنت تسهيل دخول مجموعات مسلّحة أجنبية إلى الأراضي السورية، من بينها عناصر تابعة لميليشيات أجنبية وميليشيا حزب الله، وإعادة توزيعها في مناطق الجنوب السوري، ولا سيما محافظة القنيطرة.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في طرطوس، أن التحقيقات تشير إلى تورّطه في شبكات تهريب منظّمة، بالتنسيق مع قيادات من ميليشيا حزب الله، شملت إدخال مواد مخدّرة عبر معابر غير شرعية، بقصد تهريبها إلى خارج البلاد، فضلاً عن إشرافه على عمليات تجنيد واسعة ضمن ميليشيات مسلّحة رديفة لقوات النظام البائد، وارتباطه بعلاقات مباشرة مع جهات خارجية.

ولفت إلى أن المجرم أحيل إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.