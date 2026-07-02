الحصري: انطلاق أول رحلة مباشرة بين أمستردام ودمشق يعكس عودة الناقل الوطني لأوروبا

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري أن إقلاع أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية بين مطار “أمستردام سخيبول” الدولي ومطار دمشق الدولي، يمثل رسالة واضحة بعودة الناقل الوطني السوري بثقة إلى أوروبا، واستعادة سوريا تدريجياً مكانتها على خريطة النقل الجوي الدولي بعد سنوات من الانقطاع، إلى جانب كونه افتتاحاً لخط جوي جديد.

وبين الحصري في تصريح لـ سانا، أن إقلاع الرحلة يشكل ثمرة عمل متواصل وجهود كبيرة بذلتها كوادر الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي والخطوط الجوية السورية، بالتعاون مع جميع الشركاء، لإعادة فتح الأجواء أمام الناقل الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق الأوروبية.

ولفت الحصري إلى أن هذه ليست سوى البداية، إذ سيتم خلال هذا الشهر، الإعلان عن خطوات إيجابية جديدة تسهم في توسيع شبكة وجهات الخطوط الجوية السورية، وتؤكد أن مرحلة استعادة الربط الجوي مع أوروبا والعالم تمضي بثبات، بما يخدم أبناء الوطن والمسافرين، ويعزز حضور سوريا في قطاع الطيران المدني.

ووصلت اليوم الخميس، إلى مطار دمشق الدولي، أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية السورية، قادمة من مدينة أمستردام في هولندا، بعد انقطاع دام لسنوات.