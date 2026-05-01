ارتفاع عدد إصابات التهاب الكبد في بلدة محجة بريف درعا إلى 114 إصابة

درعا-سانا

ارتفع عدد الإصابات بالتهاب الكبد الوبائي A في بلدة محجة بريف درعا، إلى 114 إصابة مثبتة بالتحاليل المخبرية.

وأوضح رئيس دائرة الأمراض السارية وغير السارية في مديرية صحة درعا الدكتور نايل الزعبي لمراسل سانا، اليوم الجمعة، أن مديرية الصحة بالتعاون مع الشركاء من مؤسسة مياه الشرب وشركة الصرف الصحي ومنظمة أطباء بلا حدود فرع إسبانيا وجمعية رسل الطبية، أجرت جولة استجابة ثانية لبلدة محجة، بغرض احتواء المرض ومنع التفشي والعدوى بين الأهالي ولا سيما طلاب المدارس.

وأشار الزعبي إلى أن الإجراءات المطبقة شملت ترحيل تجمعات خيم الوافدين من محيط البئر رقم 9 مع تنظيف الساحة من مخلفات المواشي، وتركيب ألواح طاقة شمسية لضمان تشغيل أجهزة ضخ الكلور في شبكات المياه بشكل مستمر، وإمداد المركز الصحي في البلدة بالمستلزمات الطبية والأدوية الإسعافية.

وبين رئيس دائرة الأمراض السارية وغير السارية، أن مديرية الصحة بالتعاون مع الشركاء أدرجت خطة إسعافية للتعامل مع مياه الصرف الصحي المتجمعة بين المنازل، من خلال إرسال صهريج من شركة الصرف الصحي كحل إسعافي، على أن يتم حل مشاكل الصرف الصحي بشكل جذري بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في درعا.

وأشار الزعبي في هذا المجال، إلى أن مديرية الصحة أوعزت إلى دائرة الصحة المدرسية بتنظيف خزانات المياه في المدارس، بالتوازي مع ندوات تثقيف صحي ورسائل توعية للأهالي والطلاب للتعريف بالمرض وطرق انتقاله وسبل الوقاية منه.

وارتفع عدد الإصابات بالتهاب الكبد في البلدة الإثنين الماضي إلى 58 إصابة، منها 50 إصابة مثبتة بالتحاليل المخبرية أغلبها من الأطفال بعمر 5 إلى 11 عاماً، في حين باشرت وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتقال العدوى إلى بقية الأهالي.

وبدأ ظهور الإصابات بالتهاب الكبد في بلدة محجة في الرابع عشر من هذا الشهر ضمن الحي الشرقي ومدرسة للتعليم الأساسي، وبلغ ذروته بين الـ 19 والـ 20 من الشهر ذاته، وسط تكثيف الجهود من الجهات المعنية لاحتواء التفشي.