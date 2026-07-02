السورية للبريد تحدّد دواماً إضافياً في عدد من المكاتب خلال الجمعة والسبت

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد تحديد دوام إضافي في عدد من المكاتب البريدية خلال يومي الجمعة والسبت، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام عن المواطنين، ولا سيما مع بدء صرف رواتب المتقاعدين.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن الدوام الإضافي سيكون وفق البرنامج التالي:

📍 دمشق

🔹 يوم الجمعة: الصالة المركزية في الحجاز

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

🔹 يوم السبت: الصالة المركزية في الحجاز

⏰ من الساعة 8:30 صباحاً حتى 6:00 مساءً

والمكاتب البريدية التالية:

المدينة الجامعية – الجلاء – المهاجرين – باب مصلى – الزاهرة

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

📍 ريف دمشق

🔹 يوم الجمعة: الصالة الرئيسية في المديرية (ضاحية الشام)

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

🔹 يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية، والمكاتب البريدية التالية:

التل – القطيفة – جيرود – يبرود – قارة – جرمانا – المليحة – الحسينية – سبينة – الكسوة – قدسيا – الصبورة – داريا – معضمية الشام – جديدة عرطوز – عرطوز – قطنا – سعسع

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

📍 حلب

🔹 يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية (الجميلية)

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

والمكاتب البريدية التالية:

السليمانية – الأنصارية – الحمدانية – الأشرفية – قاضي عسكر – أعزاز – عفرين – منبج – الباب – السفيرة – الأتارب – دارة عزة

📍 حمص

🔹 يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

📍 حماة

🔹 يوم الجمعة: الصالة الرئيسية في المديرية

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

🔹 يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

والمكاتب البريدية التالية:

طيبة الإمام – صوران – محردة – السقيلبية – تل سلحب – نهر البارد – عين الكروم – شطحة – حب رملة – مصياف – عوج – عين حلاقيم – وادي العيون – البياضية – سلمية – تلدرة – بري شرقي – الكرامة – القصور – الحاضر – القوتلي – القصر العدلي – جامعة حماة

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

📍 اللاذقية

🔹 يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

📍 طرطوس

🔹 يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

والمكاتب البريدية التالية:

الشيخ بدر – صافيتا – دريكيش – برمانة المشايخ – القمصية

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

📍 دير الزور

🔹 يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية

والمكاتب البريدية التالية: الميادين – البوكمال – التبني

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:30 عصراً

📍 الرقة

🔹 يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

📍 الحسكة

🔹 يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

📍 درعا

🔹 يوم الجمعة: الصالة الرئيسية في المديرية

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

🔹 يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً

ومكتب بريد الصنمين

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهراً

📍 القنيطرة

🔹 يوم السبت: الصالة الرئيسية في المديرية المركزية (مدينة السلام)

والمكاتب البريدية التالية:

خان أرنبة (كراج الانطلاق) – جبا (الشارع الرئيسي) – حضر (مقسم حضر)

⏰ من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:30 عصراً.

وأشارت المؤسسة إلى عدم وجود دوام إضافي في باقي المحافظات، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين.

وكانت أعلنت المؤسسة السورية للبريد، في وقت سابق اليوم الخميس، أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية يبدأ اعتباراً من يوم السبت القادم 4 تموز، ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 20 من الشهر نفسه، عبر مكاتبها في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.‏