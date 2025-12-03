محافظ اللاذقية يتفقد أوضاع الأهالي المقيمين في مخيمات أهل الساحل بريف جسر الشغور

وزير الثقافة: ثقافتنا الأصيلة عصيّة على الطمس، وافتتاح قلعة حلب إشارة إلى التعافي
انعقاد المنتدى السوري الفرنسي في فندق إيبلا الشام بريف دمشق
عجلة الإنتاج تدور من جديد.. أهالي معرشورين بريف إدلب يعودون إلى عملهم رغم نقص الخدمات
الرئيس الشرع يستقبل أمير دولة قطر
مركز بوقا باللاذقية ينجز خطة إنتاج 180 ألف غرسة زيتون ويستعد لموسم البيع
