افتتاح نادي المهندسين الزراعيين في حمص بعد إعادة تأهيله 

حمص-سانا



افتتحت نقابة المهندسين الزراعيين المركزية، اليوم الأحد، نادي المهندسين الزراعيين الواقع على طريق أوتستراد حمص – حماة خلف مديرية الزراعة بحمص، وذلك بعد تأهيله وتجهيزه للاستثمار الفعلي، حيث يضم مسبحاً ومطاعم ومساحات خضراء وحدائق.



ويهدف النادي إلى تعزيز التواصل بين المهندسين الزراعيين، ودعم الجانب الاجتماعي والنفسي للمهندس الزراعي، وتأمين مورد مالي للنقابة.

وعقب جولة في مرافق النادي والتعرف على خدماته، أشار نقيب المهندسين الزراعيين في سوريا المهندس مصطفى المصطفى في تصريح لـ سانا، إلى أن النادي يضم ثلاثة ملاعب ومسبحاً ومتنزهات وأقسام ترفيه لألعاب الأطفال، مبيناً أن مشروع النادي بدأ منذ سنوات ولكنه توقف، وبعد التحرير تم التعاقد على استثماره وتجهيزه وتأهيله.



بدوره، لفت رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين بحمص المهندس عبد اللطيف البريجاوي إلى أن النادي عاد من جديد لخدمة المهندسين المنتسبين للنقابة بحسم 25 بالمئة على جميع الخدمات، ولا سيما نشاطات النادي الترفيهية من مسابح ومطاعم.



عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والصناعة في محافظة حمص المهندس محمد تمام السباعي، لفت إلى أهمية تخديم شريحة المهندسين الزراعيين تقديراً لجهودهم في الحفاظ على الأمن الغذائي، مبدياً استعداد المحافظة لدعم كل المشاريع الاستثمارية التي من شأنها النهوض بالعمل النقابي وتعزيز التنمية.

من جهتها مديرة المعهد التقاني لشؤون البادية والتصحر المهندسة فاطمة عمير، بيّنت أهمية إنجاز هذا المشروع الذي يجمع المهندسين الزراعيين في نشاطات متنوعة ترفيهية واجتماعية، ويشكل خطوة جيدة في مسيرة العمل النقابي.



ويشكل النادي مركزاً سياحياً اجتماعياً ومهنياً متكاملاً من خلال توفير بيئة داعمة ومتطورة للمهندسين الزراعيين وأسرهم، تجمع ما بين النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية، ما يسهم في رفع الروح المعنوية والانتماء النقابي.