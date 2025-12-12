إضاءة شجرة الميلاد في قرية بملكة بقرية بملكة

بعد توقف دام 12 عاماً.. إعادة افتتاح قسم جراحة الوجه والفكين في كلية طب الأسنان بجامعة حلب
السوق الطويل في مدينة حماة منتجات متنوعة وأسعار مخفضة
استعدادات لإطلاق حملة “تفتناز بدنا نعمرها” بهدف دعم وتطوير البنية التحتية في المدينة
جولة لدائرة الرقابة في فرع محروقات إدلب على محطات الوقود لمعايرة العدادات والتأكد من جودة المواد البترولية
وصول الرئيس أحمد الشرع إلى الملعب البلدي للمشاركة في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”.
