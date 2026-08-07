شركات “كيم إكسبو”: المعرض بوابة للتعاون وتطوير الصناعات الكيميائية

دمشق-سانا

أكد ممثلو شركات مشاركة في معرض الصناعات الكيميائية “كيم إكسبو” بدورته السادسة، أن المعرض يتيح لهم عرض منتجاتهم، والاطلاع على متطلبات السوق السورية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات في القطاع الكيميائي.

واعتبر ممثلو هذه الشركات في تصريحات لـ سانا أن الحدث يوفر فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات المستخدمة في الصناعات الكيميائية، ولا سيما في مجالات المواد الأولية، والتجهيزات المخبرية، وصناعات العطور ومستحضرات التجميل والمنظفات.



وأوضح ممثل شركة (تيتان) التركية للمنتجات المخبرية والكيميائية محمد ميرش، أن للشركة فرعاً في مدينة حلب، وأن منتجاتها تخدم القطاعات الصناعية والجهات العامة والجامعات، في مجال عمليات الفحص والتحليل وضبط جودة المنتجات.



وأشار الى أن الشركة تشارك في هذا المعرض للمرة الثانية من خلال مجموعة من الأجهزة، منها أجهزة قياس الرقم الهيدروجيني (ph) والتوصيل الكهربائي والمحركات المغناطيسية وغيرها من التجهيزات المخبرية.

بدورها بينت المديرة التنفيذية لعلامة (AlADAY) المحلية المتخصصة في المنتجات الطبيعية آلاء الخضر، أن المشاركة في المعرض فرصة لتعزيز حضور العلامة التجارية والتعريف بمنتجاتها في السوق السورية، مشيرة إلى أهمية التواصل المباشر مع الزبائن لمعرفة احتياجاتهم وملاحظاتهم، بما يساعد في تطوير المنتجات وتوسيع مجالات التعاون والتسويق.





من جهته، أوضح مسؤول المشتريات في شركة (مسار للعطور) المحلية عبد الله رمو، أن الهدف من المشاركة هو التعرف إلى المصنعين والموردين داخل سوريا وخارجها، وبناء شراكات جديدة، مؤكداً أن مشاركة شركات من 13 دولة تفتح المجال لتبادل الخبرات وتوسيع العلاقات التجارية.



وأوضح أن الشركة تعمل في مجال توريد المواد الأولية للصناعات الكيميائية، وخاصة صناعات العطور ومستحضرات التجميل والمنظفات، وأن جناحها يعرض مجموعة من العطور والمواد الأولية المستوردة من مصادر إسبانية وهندية لتلبية احتياجات المصنعين في السوق السورية.



وانطلقت فعاليات الدورة السادسة من معرض الصناعات الكيميائية “كيم إكسبو” في الخامس من آب الجاري على أرض مدينة المعارض بدمشق، ضمن فعاليات “ثلاثية مشهداني الصناعية” التي تضم أيضاً معرضي “سيريا بلاست” للصناعات البلاستيكية و”روميكس” للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وتختتم يوم غد السبت.