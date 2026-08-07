بحضور رسمي ودبلوماسي.. انطلاق مهرجان صيف سوريا 2026 في قلعة دمشق

أمسية شعرية وفنية على خشبة مسرح قصر الثقافة بحمص في الذكرى الأولى لتحرير سوريا
وزير الداخلية أنس خطاب يفتتح معهد الشرطة النسائية في مدينة التل بريف دمشق
بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية.. بدء تفريغ باخرة محملة بالقمح الطري في مرفأ طرطوس
الوزير الشيباني: لا يمكن لأي دولة أن تقبل بأن يكون السلاح منفلتاً بشكل عشوائي
ورشات عمل وحوارات ملهمة في مؤتمر ريادة الأعمال بجامعة الشمال في سرمدا
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