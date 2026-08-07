في يومه الأول… برامج ثقافية وترفيهية موجهة للأسرة والطفل في مهرجان صيف سوريا للعائلة 2026

دمشق-سانا

افتتحت أمس الخميس في قلعة دمشق فعاليات مهرجان “صيف سوريا للعائلة 2026” ضمن البرنامج الصيفي الذي تنظمه وزارة الثقافة، وسط حضور رسمي وجماهيري واسع.

ويأتي الافتتاح استمراراً لمسار وطني بدأ من إدلب، التي شهدت أولى فعاليات المهرجان في المركز الثقافي بالمدينة بتاريخ 30 تموز الماضي، قبل انتقاله إلى اللاذقية حيث افتُتِحت فعالياته في حديقة العروبة في 4 آب الجاري على أن يتابع المهرجان رحلته إلى بقية المحافظات تباعاً، تعزيزاً لمبدأ العدالة الثقافية وإتاحة الأنشطة للعائلات في مختلف المناطق.

وتضمّن اليوم الأول في دمشق باقة واسعة من العروض الفنية والأنشطة الثقافية والتفاعلية، إلى جانب مسابقات وجوائز ترفيهية مخصصة للعائلات والأطفال، ضمن أجواء احتفالية تهدف إلى تعزيز حضور الثقافة في الحياة اليومية، وتوفير فضاء يجمع بين المعرفة والترفيه، ويتيح للأطفال واليافعين فرصة التجربة والاكتشاف والتعرّف إلى أنشطة جديدة في بيئة آمنة ومفتوحة.

الثقافة جسر السوريين ومساحة للتاريخ

وفي كلمة خلال الافتتاح، أكد وزير الثقافة محمد ياسين الصالح أن أبناء سوريا، بمختلف انتماءاتهم، يشكّلون امتداداً لتاريخ وطني واحد، وأن الثقافة كانت دائماً أحد أهم الجسور التي تجمع السوريين وتوحّدهم، مضيفاً، أن المهرجان صُمّم ليكون مساحة للعائلة تجمع الثقافة والفنون والتعليم والعلوم والرياضة والحرف والكتاب، وأن اختيار قلعة دمشق لاستضافة المهرجان يهدف إلى جعل المكان التاريخي فضاءً حيّاً للثقافة والفن والمعرفة.

ولفت الصالح إلى أن المهرجان يقدّم أنشطة تتيح للأطفال واليافعين التعلم والتجربة والاكتشاف، مؤكداً أهمية احترام المكان العام والمحافظة على القلعة ومرافقها، باعتبار أن الثقافة تظهر في السلوك كما تظهر في الفن.

أطفال سوريا يصنعون أمل المستقبل

من جهته رئيس المنظمة العالمية لحماية الطفل عبد العزيز سعود السبيعي بين في كلمته أن وجود المنظمة اليوم في قلعة دمشق، الصرح الذي يحمل عبق التاريخ، يؤكد أن الشعوب التي واجهت التحديات قادرة دائماً على صناعة الأمل، وأن الحياة تنتصر حين يُمنح الأطفال حق الحلم والإبداع والمشاركة في المستقبل، مستذكراً الطفل السوري علي محمد، الذي عبّر قبل سنوات بكلمات عفوية عن معاناة عاشها، فلامست كلماته قلوب الملايين، أصبح اليوم شاباً يحمل رسالة جديدة عنوانها الأمل والمسؤولية.

وأعلن السبيعي في ختام كلمته منح الشاب علي محمد جائزة سفير الطفولة للتميز ممثلاً لأطفال سوريا في المحافل الدولية، وحاملاً رسالة حماية الطفولة والدفاع عن حقوقهم.

مسرح عرائس “طرقجي”

خصص المهرجان جانباً من فعالياته للأطفال من خلال عرض مسرح عرائس “طرقجي”، مجموعة لوحات استعراضية غنائية عن التراث الدمشقي يؤديها طلاب مدرسة المهارات الحديثة، وفقرات حكائية بأسلوب تفاعلي جمع بين الترفيه والرسائل التربوية المبسطة ما أضفى على الأمسية بعداً عائلياً، وعزز حضور الأنشطة الموجهة إلى الطفل ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان.

عروض فرقة “خطى” للمسرح الراقص

وقدّمت فرقة “خطى” المسرحية فواصل تراثية ولوحات فنية استندت إلى عناصر من التراث السوري، جمعت بين الحركة والموسيقا والأزياء الشعبية، وعكست تنوّع البيئات الثقافية السورية وغنى موروثها الفني، وتخللت العرض فواصل تراثية أضفت على الأمسية طابعاً شعبياً، وأسهمت في تعزيز تفاعل الجمهور، ولا سيما مع الإيقاعات واللوحات المستوحاة من الفنون المتوارثة في عدد من المناطق السورية.

أمسية إنشادية لفرقة مرعشلي

وأحيت فرقة مرعشلي أمسية إنشادية حملت إلى جمهور المهرجان تجربة فنية تنتمي إلى تقاليد الإنشاد الديني، حيث قدّمت الفرقة باقة من الموشحات والأناشيد والمدائح الروحية المستمدة من التراث، بأسلوب يجمع بين الأصوات المتناغمة والإيقاعات الشرقية، مضيفة للافتتاح بعداً تراثياً وروحياً مميزاً.

كما شملت فعاليات اليوم الأول مسابقة ترفيهية تضمنت أسئلة وأنشطة متنوعة وتوزيع جوائز على الفائزين، وسط أجواء من التفاعل والمرح.

المهرجان الذي يضم برامج ثقافية وترفيهية موجّهة إلى الأسرة والطفل، تستمر فعالياته في قلعة دمشق حتى الـ 21 من آب الجاري، مقدماً برنامجاً متنوعاً من العروض الفنية والتراثية والأنشطة المخصصة للأطفال والعائلات.