 محافظة حلب تطلق المرحلة الثانية لإنارة أحياء الأشرفية والشيخ مقصود بالطاقة الشمسية

حلب-سانا

أطلقت مديرية الإنارة في محافظة حلب اليوم الخميس، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تركيب 200 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود، وذلك بالتنسيق مع منظمة “وحدة دعم الاستقرار”، وبهدف تغطية محاور طرقية يبلغ طولها 4.85 كيلومترات، بما يعزّز السلامة العامة والأمن المجتمعي.

وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة “وحدة دعم الاستقرار” منذر سلال في تصريحاتٍ لـ سانا، أن المشروع يُنفذ عبر رعاية محافظة حلب وبتمويل من برنامج “الرشاد” الممول من وزارة الخارجية الأمريكية، ويهدف لدعم عودة النازحين واللاجئين لمناطقهم وتحسين مستوى السلامة والأمن، وتعزيز جودة البنية التحتية، وتوفير إضاءة كافية للطرق والمرافق العامة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتحسين جودة الحياة للسكان.

من جهته، نوّه مسؤول العلاقات في الكتلة الثانية بمدينة حلب هيثم حمو بأهمية المشروع، بما يسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة تنقل المواطنين ليلاً، ويرفع مستويات الأمن والسلامة العامة وجودة الخدمات في المنطقة.



وكانت المرحلة الأولى من المشروع نفذت في 27 من الشهر الفائت، وتضمنت تركيب 331 نقطة ضوئية تعمل بالطاقة الشمسية مع أعمدة إنارة جديدة في المناطق المذكورة.



يُشار إلى أن وحدة دعم الاستقرار (SSU) هي منظمة مجتمع مدني سوريّة غير ربحية تأسست عام 2016 من قبل مجموعة من الخبراء وقادة المجتمع المدني، وتهدف إلى تعزيز السلام، وبناء القدرات، وترسيخ الاستقرار والتعافي المجتمعي في جميع أنحاء سوريا.