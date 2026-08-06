حلب تحتفي بالموروث الشعبي في أمسية “فلكلور بلاد الشام”

أطفال سوريون وعائلاتهم يشاركون في سوق خيري بمدينة دورتموند الألمانية لدعم قطاع التعليم بسوريا
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تفريغ ثلاث بواخر محملة بـ 70 ألف طن من القمح في مرفأ طرطوس تمهيداً لتوزيعها على المحافظات
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