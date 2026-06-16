بحث دور الإعلام في دعم مسار العدالة الانتقالية خلال لقاء في مديرية الإعلام بحمص

حمص-سانا



ناقش لقاء عقد اليوم الثلاثاء، في مديرية الإعلام بحمص بين عدد من الإعلاميين ومسؤول إدارة كشف الحقيقة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية آليات التعاون بين الهيئة ووسائل الإعلام، ودور الإعلام في نشر الوعي بمفاهيم العدالة الانتقالية، ومواكبة خطوات تنفيذها في سوريا.

وتضمن اللقاء نقاشات ومداخلات من الإعلاميين تركزت حول الخطوات التي ستنفذها الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وآليات المحاسبة القضائية، وحفظ الذاكرة الوطنية، إضافة إلى أهمية توفير المعلومات للإعلاميين بشكل سريع ودقيق بما يسهم في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة وتعزيز وعي الرأي العام بمسارات العدالة الانتقالية.



وأوضح الدكتور أحمد سيفو من إدارة كشف الحقيقة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في تصريح لـ سانا، أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية، بالتوازي مع إجراء نقاشات وحوارات مع مؤسسات المجتمع المدني وذوي الضحايا، مع التركيز على مركزية الضحايا وإشراكهم في مختلف مسارات العدالة الانتقالية.

وأشار سيفو إلى أن الهيئة تضم لجاناً متخصصة تشمل كشف الحقيقة، والمساءلة، والإصلاح المؤسسي، وتخليد الذكرى، وتحقيق السلم الأهلي، لافتاً إلى العمل على إنشاء أكثر من ثمانية مراكز للعدالة الانتقالية في المحافظات، حيث تم البدء في حمص ودير الزور، على أن تفتتح مراكز أخرى قريباً في دمشق وحلب، مبيناً أن هذه المراكز ستكون معنية بتطبيق مسارات العدالة الانتقالية على مستوى المحافظات، وستضم موظفين من أبناء المناطق نفسها، كما سيتم افتتاح مركز للعدالة الانتقالية في محافظة حمص خلال الشهرين المقبلين.

وأكد سيفو أن الهيئة تعتمد معايير دولية في تقصي الحقائق تشمل آليات توثيق البيانات وتلقي الشكاوى والتحقق من الأدلة والمعلومات، مشدداً على أن الإعلام يعد شريكاً أساسياً في نجاح مسار العدالة الانتقالية من خلال دوره في التوعية وإيصال رؤية الهيئة واستراتيجيتها إلى الرأي العام.





ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه عمل إدارة كشف الحقيقة تتمثل في محدودية الموارد والدعم الدولي، إضافة إلى حجم الانتهاكات الكبير وكثرة الضحايا، مؤكداً أن مطالب الضحايا مشروعة وتحظى باهتمام الهيئة، إلا أن تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب دعماً مجتمعياً ووقتاً كافياً لضمان بناء مسار متكامل ومستدام.

من جانبه، أوضح الإعلامي أنور الأحمد من مديرية إعلام حمص أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة اجتماعات تنظمها المديرية مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بملف العدالة الانتقالية، نظراً لأهمية هذا الملف وحساسيته بالنسبة لجميع السوريين.

وأكد الأحمد أن دور الإعلام يتمثل في بناء جسور التواصل بين الجهات المعنية بتنفيذ العدالة الانتقالية والمجتمع المحلي، بما يسهم في توضيح الخطوات العملية المتخذة وتعزيز الثقة بهذا المسار القانوني.



ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ووسائل الإعلام، بما يدعم جهود نشر ثقافة العدالة والإنصاف وترسيخ السلم الأهلي في المجتمع السوري.