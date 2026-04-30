بمناسبة عيد العمال.. طرطوس تحتفي بالعامل في الميدان تقديراً لجهود فرق النظافة وكوادر الإسعاف

طرطوس-سانا

نظم اتحاد عمال طرطوس اليوم الخميس في الحديقة الوطنية بمدينة طرطوس، فعالية تكريمية لمهندسي النظافة وكوادر منظومة الإسعافات، حملت عنوان “تكريم العامل في الميدان”، وذلك تقديراً لجهودهم المتواصلة في الحفاظ على نظافة المرافق العامة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بمشاركة عدد من الفعاليات الرسمية والاجتماعية.

وتضمنت الفعالية الاطلاع على الواقع الخدمي في الحديقة الوطنية، حيث استعرضت فرق النظافة آليات عملها اليومية والخطط المتبعة للحفاظ على البيئة، إلى جانب التعريف بدور منظومة الإسعافات في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وتأمين السلامة لزوار الحديقة.

وجرى خلال الفعالية تكريم عدد من العاملين المتميزين، تقديراً لتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجباتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة وتحفيز الكوادر على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات.

وفي تصريح لمراسل سانا، بيّن رئيس اتحاد عمال طرطوس أحمد نديم صهيوني، أن الاتحاد أطلق فعالية “تكريم العامل في الميدان”، حيث جرت مشاركة عمال النظافة عملهم بشكل مباشر، وارتداء لباس العمل في رسالة تؤكد عدم وجود فوارق بين العامل والجهات الإدارية.

وأوضح أن الفعالية تأتي لتعزيز مكانة العامل وتسليط الضوء على دوره، مشيراً إلى أن عمال النظافة يشكلون القاعدة الأساسية التي يُبنى عليها العمل الخدمي في المجتمع، وأن الاتحاد يعمل على إعادة تفعيل دور العامل كونه حجر الأساس في عملية البناء، ولا سيما في هذه المرحلة التي تتطلب جهوداً مضاعفة وتُعد من أكثر المراحل تحدياً.

وقال: “العامل السوري أثبت كفاءته وتميّزه في مختلف الدول، وتاريخه المهني يشهد له بالقدرة على العطاء والإبداع”، مؤكداً أن تكريم العمال هو تقدير مستحق لدورهم في بناء الوطن.

من جهته، أكد مدير الإحالة والإسعاف والطوارئ في مديرية صحة طرطوس الدكتور مجد الدين أحمد سلوم في تصريح مماثل، أن تكريم عدد من عمال المحافظة يأتي تقديراً لجهودهم الكبيرة بوصفهم الجنود المجهولين الذين يسهمون في إيصال الخدمة والرعاية لكل مواطن.

وأشار سلوم إلى أن دائرة الإحالة والإسعاف تضم كوادر تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين، مع العمل المستمر على تطوير هذه المنظومة بما يواكب أعلى معايير التقانة والجودة، ويضمن سرعة وسهولة الوصول إلى الخدمة الطبية في مختلف الظروف.

ولفت إلى أن الكوادر المكرّمة تمثل جزءاً من فريق واسع يعمل ليلاً ونهاراً، وفي ظروف ميدانية وجوية صعبة دون تردد، لتقديم الخدمة الإسعافية في المشافي ومختلف المناطق على امتداد سوريا، مؤكداً الحرص على دعم هذه الكوادر وتوفير متطلبات عملها.

من جهتهم، أعرب عدد من المكرّمين عن اعتزازهم بهذا التقدير، مؤكدين أنه يشكل حافزاً لمضاعفة الجهود والاستمرار في أداء مهامهم بروح المسؤولية والإخلاص.

ويأتي هذا التكريم في إطار الاهتمام المتواصل بدعم العمال، وتعزيز دورهم في مختلف القطاعات الخدمية، والتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان العامل يشكل الركيزة الأساسية، لتحسين مستوى الخدمات والنهوض بواقع العمل، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

ويحتفل العالم غداً الجمعة المصادف لـ 1 أيار بعيد العمال الذي يعتبر مناسبة دولية تُكرَّس للاحتفاء بالطبقة العاملة، حيث اعتمدت الأممية الثانية في اجتماعها في باريس عام 1889 هذا اليوم يوماً عالمياً للعمال.