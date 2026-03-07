انطلاق منافسات المرحلة الثانية من دوري كرة اليد للرجال

دمشق-سانا

انطلقت المرحلة الثانية من الدوري السوري لكرة اليد لرجال (مرحلة الفاينال 6) في صالتي دير عطية والنبك بريف دمشق وسط أجواء تنافسية قوية.

وفي التفاصيل.. حقق فريق دير عطية فوزاً مستحقاً على ضيفه الفرات بنتيجة 31 / 25 كما تغلب فريق الجيش على فريق النواعير بنتيجة 30/24.

وانتهى اللقاء الذي جمع الشعلة والطليعة بفوز الشعلة بنتيجة 27/26.

وتستمر منافسات المرحلة الثانية اليوم حيث يلتقي فريق الشعلة مع فريق الفرات، وفريق الجيش مع فريق الطليعة، ويواجه فريق دير عطية منافسه النواعير.

وتختتم هذه المرحلة غداً بلقاءات تجمع دير عطية مع الطليعة، والجيش مع الفرات، والشعلة مع النواعير.