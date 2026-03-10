إعادة تشغيل محطة الضخ الرئيسية للنفط في حمص بعد توقف دام 12 عاماً

حمص-سانا

أعادت الشركة السورية لنقل النفط في حمص تشغيل محطة الضخ الرئيسية باستطاعة 600 متر مكعب في الساعة، بعد توقف دام 12 عاماً، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات نقل النفط، وتحسين استدامة تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية.

وأكد المهندس عماد كلثوم، مدير تطوير إدارة المنطقة الوسطى لنقل النفط، في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن تشغيل المحطة يمثل إنجازاً مهماً في ظل الظروف الراهنة، موضحاً أن المحطة كانت تعمل سابقاً بكميات منخفضة تتراوح بين 100 و150 متراً مكعباً في الساعة، ما كان يحد من قدرة نقل النفط إلى المصافي والمصب البحري.

وأضاف كلثوم: إن تجهيز وتشغيل المحطة جاء بعد تحرير حقول النفط، وزيادة كميات النفط الواردة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من النفط والمشتقات النفطية، ما يسهم في تسريع عمليات النقل وتقليل الزمن والجهد المطلوبين.

وأشار كلثوم إلى أنه جرى تنفيذ المشروع بجهود محلية وكوادر وطنية، ضمن خطة شاملة لتأهيل خطوط النفط الأخرى المتوقفة منذ سنوات طويلة، بهدف استعادة دورها الحيوي في توفير احتياجات السوق من المشتقات النفطية، وتقليل الاعتماد على نقل النفط بالصهاريج.

وكشف كلثوم عن خطة مستقبلية لإعادة تشغيل باقي محطات الضخ التي توقفت عن العمل خلال السنوات الماضية، بما يسهم في استعادة القدرة على نقل النفط عبر خطوط الأنابيب بشكل منتظم، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح المهندس عمر قيسون، رئيس القسم الهندسي في الشركة السورية لنقل النفط، أن عملية إعادة تشغيل محطة الضخ الرئيسية واجهت عدداً من التحديات التقنية والصعوبات في مجالي الكهرباء والميكانيك، إلا أن الكوادر الهندسية والفنية في الشركة تمكنت من تجاوزها، ما أسهم في استئناف عمليات الضخ بسلاسة.

وأضاف قيسون: إن تشغيل المحطة يتزامن مع زيادة كميات النفط الواردة من حقول الرميلان، الأمر الذي من شأنه رفع الطاقة التشغيلية، وتحسين عملية نقل النفط إلى خزانات طرطوس.

ويعد تشغيل محطة ضخ حمص بهذه الطاقة خطوة مهمة في تطوير قطاع الطاقة والنقل النفطي، ويعكس قدرة الكوادر الوطنية على إعادة تأهيل المنشآت الحيوية، واستعادة دورها في دعم الاقتصاد الوطني.