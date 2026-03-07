وفاة شاب وإصابة آخرين بانفجار لغمين في ريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

توفي شاب أثناء رعيه للأغنام، وأصيب اثنان آخران، أحدهما شقيق الضحية خلال محاولته سحب الجثمان، جراء انفجار لغمين أرضيين من مخلفات النظام البائد اليوم الجمعة، في قرية عين عيسى بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على انتشال جثمان الضحية، ونقله إلى مشفى الجامعة في مدينة اللاذقية.

ولا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفها النظام البائد من أبرز التحديات التي تواجه عدداً من المناطق في سوريا، لما تشكله من خطر على حياة المدنيين، بينما تواصل الجهات المعنية جهودها لإزالة هذه الألغام والذخائر غير المنفجرة.