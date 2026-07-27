ارتفاع أسعار النحاس مع تراجع الدولار وخفض التصعيد في المنطقة

photo 2026 07 27 18 19 26 ارتفاع أسعار النحاس مع تراجع الدولار وخفض التصعيد في المنطقة

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النحاس اليوم الإثنين، في وقت تراجعت فيه أسعار النفط بعد خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن ارتفع 0.32% إلى 13688.5 دولاراً للطن.

وقال توم برايس المحلل لدى شركة الأبحاث الاقتصادية وتحليل الأسواق المالية بانميور ليبروم: إن السوق تترقب حالياً نوعاً من التسوية، وتحاول أن تضع في حساباتها ⁠احتمالات إحلال السلام بدلاً من استمرار الحرب.

وأضاف برايس: “شهدت تشيلي عواصف غير معتادة، ما ضغط على شبكة توزيع الكهرباء، وأثار ⁠تساؤلات حول توقعات الإنتاج في قطاع النحاس ككل”.

وتشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن ⁠نصيب تشيلي من إجمالي إنتاج النحاس عالمياً بلغ 23 %، بما يعادل 5.3 ملايين طن العام الماضي.

وتتأثر أسعار النحاس عالمياً بمجموعة من العوامل المتشابكة التي تتحكم في العرض والطلب، وتجعل هذا المعدن مؤشراً رئيسياً لصحة الاقتصاد العالمي، وهي تتأثر بالتغيرات والتوترات الجيوسياسية بشكل مباشر وسريع بسبب دور هذا المعدن المحوري في الصناعة وحركة التجارة العالمية.

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