تسليم 310 شقق و70 محلاً تجارياً ضمن مشروعي الجمعية ‏التعاونية السكنية في دير عطية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، سلّمت الجمعية ‏التعاونية السكنية في مدينة دير عطية بريف دمشق اليوم الإثنين، ‌‏310 شقق سكنية، و70 محلاً تجارياً ضمن المشروعين التاسع ‏والعاشر في ضاحية “الوفاء” السكنية‎.‎

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واطلع وفد من الوزارة وأعضاء الجمعية والمستفيدين على ‏المشاريع المنفذة من قبل الجمعية في مدينة دير عطية، مشيدين ‏بجهود الوزارة في متابعة المشاريع السكنية بعد التحرير، والدعم ‏الحكومي لتعزيز مشاريع التعاون السكني للإسراع في إنجازها ‏وتسليمها لمستحقيها‎.‎

إعادة هيكلة الجمعيات ودعم المشاريع السكنية

وأكد مدير التعاون السكني في الوزارة المهندس أسامة شعباني ‏في تصريح لـ سانا، أن الوزارة قدّمت دعماً فنياً ورقابياً ‏للجمعية، وسهّلت الإجراءات الإدارية ومتابعة الاشتراطات ‏الفنية لضمان جودة التنفيذ وتسليم المساكن وفق المعايير ‏المطلوبة، مبيناً أن التعاون السكني يعمل على إعادة هيكلة ‏الجمعيات وتصنيفها إلى فعّالة ومتعثرة، بهدف توجيه الدعم وفق ‏احتياجات كل مشروع، ولافتاً إلى وجود 1435 جمعية فعّالة على ‏مستوى البلاد‎.‎



ولفت شعباني إلى أن التعاون السكني لا يزال يشكّل خياراً ‏مناسباً لتأمين السكن بأسعار مقبولة، نظراً لاعتماد الجمعيات على ‏أراضٍ مخصصة تخفّض كلفة البناء، كاشفاً عن مشاريع جديدة ‏ستُطلق قريباً لدعم الجمعيات المتعثرة وتمكينها من استكمال ‏أعمالها وتسليم المساكن‎.‎

تنفيذ بوتيرة عالية وتوسّع في المشاريع

بدوره، بين رئيس مجلس الإدارة للجمعية التعاونية السكنية في ‏دير عطية المهندس عماد حديد، أن الجمعية التي تأسست عام ‌‏1977 نفّذت منذ ذلك الحين ثلاثة عشر مشروعاً سكنياً تضم ‏نحو 1650 شقة، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية من دير عطية ‏شهدت خلال السنوات الماضية إنجازاً واسعاً في مشاريع ‏الجمعية، ولا سيما المشاريع من الثامن حتى الثالث عشر‎.‎

ولفت حديد إلى أن البنية التحتية للموقع السكني نُفّذت بشكل ‏كامل، وتشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء ‏والاتصالات وتجهيز الطرقات، ما أتاح تسليم المشروع الثامن ‏قبل عامين، واستكمال الأعمال المشتركة في المشروعين التاسع ‏والعاشر‎.‎

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وأشار حديد إلى أن الجمعية تعمل حالياً على تنفيذ المشروع ‏الثالث عشر، بعد إنجاز المشروعين الحادي عشر والثاني عشر، ‏موضحاً أن الجمعية حصلت على أرض بمساحة 80 دونماً من ‏مجلس المدينة، ووضعت خطة لاستثمارها عبر إقامة ستة ‏مشاريع جديدة، مع إمكانية إضافة خمسة مشاريع أخرى وفق ‏المساحات المتاحة، مؤكداً أن العمل يسير بوتيرة جيدة رغم ‏الصعوبات التي واجهت الجمعية خلال مراحل الاكتتاب والتنفيذ‎.‎

المشروع وفّر فرصة حقيقية للسكن

وأكد المستفيد محمد الريش أنه استلم الشقة على الهيكل منذ عام ‌‏2008، وبدأ بإكمال أعمال الإكساء وفق إمكانياته، مشدداً على أن ‏المشروع شكّل فرصة حقيقية لأصحاب الدخل المحدود ‏للحصول على مسكن لائق، وأن الجمعية قدّمت تسهيلات كبيرة ‏في الأقساط ومتابعة التنفيذ، ما ساعد المستفيدين على الاستمرار ‏في العمل رغم الظروف الاقتصادية الصعبة‎.‎

كما بيّن باسم رحمون أنه اكتتب على شقة ضمن مشروع ‏ضاحية “الوفاء” السكنية واستلمها عام 2015 على الهيكل، ليبدأ ‏بعدها بإكمال أعمال الإكساء تدريجياً، مؤكداً أن المشروع وفّر ‏بيئة عمرانية مخدّمة ومناسبة للسكن، وأن الجمعية قدّمت ‏تسهيلات واضحة خلال فترة الاكتتاب، سواء من خلال الدفعات ‏الميسّرة أو إجراءات التخصيص، الأمر الذي ساعده على متابعة ‏العمل في الشقة خطوة بخطوة حتى الوصول إلى مرحلة ‏الإكساء‎.‎

وتعد ضاحية “الوفاء” السكنية في دير عطية بريف دمشق واحدة ‏من أهم التجمعات السكنية التي شهدت تقدماً ملحوظاً بعد ‏التحرير، نتيجة توافر الخدمات الأساسية والبنى التحتية، ‏وارتباطها بمشاريع متعددة يجري العمل على إنجازها بوتيرة ‏عالية‎.‎‎