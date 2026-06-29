تسليم 310 شقق و70 محلاً تجارياً ضمن مشروعي الجمعية ‏التعاونية السكنية في دير عطية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، سلّمت الجمعية التعاونية السكنية في مدينة دير عطية بريف دمشق اليوم الإثنين، 310 شقق سكنية، و70 محلاً تجارياً ضمن المشروعين التاسع والعاشر في ضاحية “الوفاء” السكنية.
واطلع وفد من الوزارة وأعضاء الجمعية والمستفيدين على المشاريع المنفذة من قبل الجمعية في مدينة دير عطية، مشيدين بجهود الوزارة في متابعة المشاريع السكنية بعد التحرير، والدعم الحكومي لتعزيز مشاريع التعاون السكني للإسراع في إنجازها وتسليمها لمستحقيها.
إعادة هيكلة الجمعيات ودعم المشاريع السكنية
وأكد مدير التعاون السكني في الوزارة المهندس أسامة شعباني في تصريح لـ سانا، أن الوزارة قدّمت دعماً فنياً ورقابياً للجمعية، وسهّلت الإجراءات الإدارية ومتابعة الاشتراطات الفنية لضمان جودة التنفيذ وتسليم المساكن وفق المعايير المطلوبة، مبيناً أن التعاون السكني يعمل على إعادة هيكلة الجمعيات وتصنيفها إلى فعّالة ومتعثرة، بهدف توجيه الدعم وفق احتياجات كل مشروع، ولافتاً إلى وجود 1435 جمعية فعّالة على مستوى البلاد.
ولفت شعباني إلى أن التعاون السكني لا يزال يشكّل خياراً مناسباً لتأمين السكن بأسعار مقبولة، نظراً لاعتماد الجمعيات على أراضٍ مخصصة تخفّض كلفة البناء، كاشفاً عن مشاريع جديدة ستُطلق قريباً لدعم الجمعيات المتعثرة وتمكينها من استكمال أعمالها وتسليم المساكن.
تنفيذ بوتيرة عالية وتوسّع في المشاريع
بدوره، بين رئيس مجلس الإدارة للجمعية التعاونية السكنية في دير عطية المهندس عماد حديد، أن الجمعية التي تأسست عام 1977 نفّذت منذ ذلك الحين ثلاثة عشر مشروعاً سكنياً تضم نحو 1650 شقة، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية من دير عطية شهدت خلال السنوات الماضية إنجازاً واسعاً في مشاريع الجمعية، ولا سيما المشاريع من الثامن حتى الثالث عشر.
ولفت حديد إلى أن البنية التحتية للموقع السكني نُفّذت بشكل كامل، وتشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وتجهيز الطرقات، ما أتاح تسليم المشروع الثامن قبل عامين، واستكمال الأعمال المشتركة في المشروعين التاسع والعاشر.
وأشار حديد إلى أن الجمعية تعمل حالياً على تنفيذ المشروع الثالث عشر، بعد إنجاز المشروعين الحادي عشر والثاني عشر، موضحاً أن الجمعية حصلت على أرض بمساحة 80 دونماً من مجلس المدينة، ووضعت خطة لاستثمارها عبر إقامة ستة مشاريع جديدة، مع إمكانية إضافة خمسة مشاريع أخرى وفق المساحات المتاحة، مؤكداً أن العمل يسير بوتيرة جيدة رغم الصعوبات التي واجهت الجمعية خلال مراحل الاكتتاب والتنفيذ.
المشروع وفّر فرصة حقيقية للسكن
وأكد المستفيد محمد الريش أنه استلم الشقة على الهيكل منذ عام 2008، وبدأ بإكمال أعمال الإكساء وفق إمكانياته، مشدداً على أن المشروع شكّل فرصة حقيقية لأصحاب الدخل المحدود للحصول على مسكن لائق، وأن الجمعية قدّمت تسهيلات كبيرة في الأقساط ومتابعة التنفيذ، ما ساعد المستفيدين على الاستمرار في العمل رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما بيّن باسم رحمون أنه اكتتب على شقة ضمن مشروع ضاحية “الوفاء” السكنية واستلمها عام 2015 على الهيكل، ليبدأ بعدها بإكمال أعمال الإكساء تدريجياً، مؤكداً أن المشروع وفّر بيئة عمرانية مخدّمة ومناسبة للسكن، وأن الجمعية قدّمت تسهيلات واضحة خلال فترة الاكتتاب، سواء من خلال الدفعات الميسّرة أو إجراءات التخصيص، الأمر الذي ساعده على متابعة العمل في الشقة خطوة بخطوة حتى الوصول إلى مرحلة الإكساء.
وتعد ضاحية “الوفاء” السكنية في دير عطية بريف دمشق واحدة من أهم التجمعات السكنية التي شهدت تقدماً ملحوظاً بعد التحرير، نتيجة توافر الخدمات الأساسية والبنى التحتية، وارتباطها بمشاريع متعددة يجري العمل على إنجازها بوتيرة عالية.