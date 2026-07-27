تكريم بعثة منتخب سوريا للناشئات لكرة القدم بعد تتويجهن ببطولة غرب آسيا

دمشق-سانا



كرّم اتحاد كرة القدم بعثة منتخب سوريا للناشئات لكرة القدم في قاعة الشرف بمدينة الفيحاء الرياضية، اليوم الإثنين، بحضور معاون وزير الرياضة والشباب جمال الشريف، ومستشار الوزير مجد الحاج أحمد، عقب تتويج المنتخب بلقب بطولة غرب آسيا للناشئات التي أقيمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمان.

وأوضح الحاج أحمد في تصريح لـ سانا، أن الإنجاز الذي حققته لاعبات المنتخب يمثل أيقونة ونموذجاً للعزيمة والإصرار في سبيل إدخال الفرح إلى قلوب السوريين، مؤكداً أن المنتخب يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا، وأن الوزارة ستقدم الدعم اللازم للاعبات والكوادر لتحقيق أفضل النتائج في المرحلة المقبلة.



من جانبه، أشار مدرب المنتخب هشام الشربيني إلى أن الفريق قدم مستويات مميزة في البطولة واستطاع التتويج عن جدارة واستحقاق، مبيناً أن اللاعبات بذلن كل ما لديهن لرفع علم سوريا في المشاركات الخارجية.



وعبّر عدد من لاعبات المنتخب عن سعادتهن بالتتويج وبالاستقبال المشرف الذي حظين به مع الكوادر الفنية والإدارية، مؤكدات عزيمتهن على متابعة المسير بروح عالية للوصول إلى نهائيات كأس آسيا.



يذكر أن منتخب سوريا للناشئات توّج أمس الأحد ببطولة غرب آسيا بفوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2/2.